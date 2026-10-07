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Elszabadultak az indulatok: elmebetegnek nevezték Trumpot, szövetségesei is csak fogják a fejüket
Globál

Elszabadultak az indulatok: elmebetegnek nevezték Trumpot, szövetségesei is csak fogják a fejüket

Portfolio
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Heves indulatokat váltott ki Donald Trump, miután hétfőn egy nebraskai kampánygyűlésen arra utalt, hogy hagyná Iránnak "elintézni" Los Angelest és San Diegót. Kalifornia állam demokrata párti kormányzója Trump hivatalból történő eltávolítását javasolta - írja a Hill.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó – akit a demokraták egyik lehetséges 2028-as elnökjelöltjeként tartanak számon – "mentálisan betegnek" titulálta Trumpot, és a 25. alkotmánykiegészítés alkalmazását követelte, amely

lehetővé teszi a kormánytagok számára az elnök hivatalból való eltávolítását cselekvőképtelenség esetén.

Ez esetben J. D. Vance alelnök állna az Egyesült Államok élére, bár rendkívül valószínűtlen, hogy Trump miniszterei szembefordulnának vele.

Karen Bass, Los Angeles demokrata polgármestere szerint az elnök szavai "veszélyesek" és "veszélybe sodorják a város biztonságát", Todd Gloria, San Diego polgármestere pedig arra szólította fel Trumpot, hogy hagyja ki a városát a felelőtlen háborús retorikájából.

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egyes republikánusok is elhatárolódtak az elnök szavaitól.

Jim Desmond, aki egy San Diego környéki kongresszusi kerületben indul, kijelentette, hogy "vehemensen" ellenzi az elnök szavait.

Egyetlen amerikai város sem feláldozható, és egyetlen amerikai családot sem szabad járulékos veszteségként kezelni

- közölte Desmond, aki a 48. választókerületben indul, amely a ritkaságszámba menő kongresszusi csataterek egyike a "mélykék" Kaliforniában.

hiába a párton belülről érkező kritika, A Fehér Ház határozottan visszautasította a bírálatokat.

Steven Cheung kommunikációs igazgató szerint Trump csupán arra utalt, hogy az amerikai városok veszélybe kerültek volna, ha nem akadályozzák meg, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson, a "médiahisztéria" pedig nem a valóságon alapul.

Ugyanakkor még Trump egyes szövetségesei sem osztották ezt a magyarázatot. A republikánus elnök egyik volt kampánysegédje szerint bár az elnök nyilvánvalóan viccelődött,

nem segít, ha ilyen megjegyzések kerülnek nyilvánosságra egy hónappal a választások előtt.

Rob Stutzman kaliforniai republikánus stratéga rámutatott, hogy Trump "Nebraskába ment megerősíteni a bázist, de a hírek végül arról szólnak majd, hogy a nehéz helyzetben lévő republikánus jelölteknek ismét el kell határolódniuk az elnöktől".

Trump hétfőn azzal is botrányt okozott, hogy a közösségi médiában – alaptalanul – egy transzneműekre használt sértő kifejezéssel illette Annie Andrews-t, a demokraták dél-karolinai szenátorjelöltjét.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/ALBERT PENA

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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