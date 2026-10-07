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Figyelmeztetést adtak ki: napokon át vadászgépek hasítják majd az eget Magyarországon
Globál

Figyelmeztetést adtak ki: napokon át vadászgépek hasítják majd az eget Magyarországon

MTI
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Októberben négy napon a délutáni és az esti órákban kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülődandár, ezért a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatásra lehet számítani számos település környékén - közölte a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár a közösségi oldalán.

A tájékoztatás szerint a pilóták

október 7-én és 8-án 13 óra és 21 óra 30 perc között, majd október 13-án és 15-én 14 óra és 21 óra 30 perc között hajtják végre repülési feladataikat.

A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtérvédelem folyamatos biztosítása - írták.

A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatád, Kadarkút, Kaposvár, valamint Veszprém térségében a megszokottól eltérő, nagyobb zaj- és hanghatásra lehet számítani - jelezték.

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