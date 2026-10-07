18°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Forrong az európai hatalom, és nem látszik a vége: gránát szakította le egy fiú kezét
Globál

Forrong az európai hatalom, és nem látszik a vége: gránát szakította le egy fiú kezét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A francia rendfenntartó erők nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozó középiskolások ellen - jelentette ki Sébastien Lecornu miniszterelnök a közoktatás alulfinanszírottsága ellen csütörtökre tervezett újabb országos akciónap előestéjén elmondott élő televíziós beszédében. A kormányfő a hónap végére ígért döntéseket a harmadik hete tiltakozó diákok követeléseinek kielégítésére.

A fiatalok haragja nem a semmiből jön. Senki sem lehet közömbös az aggodalmaik iránt

- fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy "a kormány október végén fogja az első döntéseit bejelenteni" a válság kezelésére.

Laurent Nunez belügyminiszter szerdán az RTL rádióban ismét kiemelte, hogy a rendőrség arányosan használ erőt a demonstrálók ellen. Ugyanakkor bejelentette,

hogy nem fognak több hanggránátot használni az oszlatásokhoz, miután egy 15 éves fiúnak hétfőn leszakadt a keze az észak-franciaországi Lensben,

Még több Globál

Elhunyt az idős asszony, akinek a kilakoltatása akkora port kavart, hogy előrehozott választás lett belőle

Jó hírt közölt Trump: „hamarosan” zuhanni fognak az olajárak

Áttörték Európa határát Putyin csatlósai, embertelen csapás érte Prilukijt - Híreink az ukrán frontról szerdán

amikor felszedett egy gránátot, amelyet a rendőrök dobtak a fiatalok felé.

A rendőrség felügyeleti szerve eddig 18 feltételezett rendőri túlkapás miatt indított vizsgálatot, ebből hetet a kedden mintegy harminc városban rendezett felvonulások után, amelyeken tízezrek vettek részt.

A diákok többsége szerdán szünetet tartott a tiltakozó akcióban, és

a holnapi országos demonstrációt készítette elő.

Az állami fenntartású 3400 középiskola 90 százalékában volt tanítás, csak 230-ban voltak demonstrációk, ami harmada a keddi megmozdulásoknak, miközben a kormány kezdeményezéseket tett a válság lezárása érdekében.

A miniszterelnök elmondta: a kormány által az iskolákban meghirdetett és szerdán megkezdett eszmecserék a tanulók és az igazgatóság között csütörtökön is folytatódnak. Az oktatási tárca által megnyitott platformra egy nap alatt több mint 40 ezer javaslat és kérés érkezett az iskolásoktól.

Kedden a belügyminisztérium szerint 256 ezer, a szervezők szerint 450 ezer középiskolás és egyetemista, valamint tanár és szülő vonult utcára több állami forrást követelve a közoktatás számára.

A tüntetések többségében nyugodtan zajlottak, súlyos sérültek nélkül, de 488 demonstrálót őrizetbe vettek rendbontás miatt.

Szeptember 28. óta 6629 embert vettek őrizetbe az iskolák körüli tüntetéseken, akiknek 87 százaléka 15 és 18 év közötti, és korábban nem volt dolga a rendőrséggel.

Kapcsolódó cikkünk

Több mint két évtizedes rekord dőlt meg Amerikában

Ambicíózus programmal állt elő az ember, aki felforgathatja egész Európát: csak lázálom a nagy terv?

Atomrakétát lőtt ki Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml: szerintük egyértelmű, mi történt

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Befektetési klub 2026

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Áttörték Európa határát Putyin csatlósai, embertelen csapás érte Prilukijt - Híreink az ukrán frontról szerdán
Atomrakétát lőtt ki Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml: szerintük egyértelmű, mi történt
Egyértelmű ítélet született: Friedrich Merz megbukott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility