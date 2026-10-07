Heorhij Tykhyi, az ukrán külügyminisztérium szóvivője egy sajtótájékoztatón beszélt Kijev álláspontjáról az oroszországi esettel kapcsolatban:

Az Oroszországgal szomszédos országok szigorítják a határellenőrzéseket a pestisjárvány kitörése miatt. Kijev is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és felmérte, hogy az veszélyt jelent-e Ukrajnára

– mondta.

Hozzátette, hogy jelenleg nem azonosítottak olyan veszélyeket, amelyek Ukrajnát is fenyegetnék. Azt viszont hangsúlyozták, hogy a továbbiakban is figyelemmel követik az esethez közelebb fekvő országok reakcióit, valamint a határokon szigorítják az intézkedéseket a határon. Tykhyi kiemelte, hogy

Moszkva ebben a helyzetben pontosan ugyanúgy viselkedik, mint korábban a szovjet hatóságok: próbálnak minden információt elhallgatni.

Szerinte ez azért van, mivel az orosz hatóságok ebben a helyzetben nem tudnak megfelelő védelmet nyújtani. Az Egyesült Államok figyelmeztetést adott ki egy feltételezett tüdőpestises esettel kapcsolatban.

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