Ideje lenne újragondolni a magyarországi polgári védelmet?

Európa soha nem látott összegeket fordít a katonai védelem erősítésére, miközben legalább ilyen fontos kérdés, hogy egy komoly biztonsági válság esetén mit tudna tenni a hétköznapi állampolgár. Magyarországnak nem háborúra kell készülnie, hanem arra, hogy egy rendkívüli helyzetben legyen működőképes terve arra, hogyan védi meg a lakosságot.

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Magyarország közvetlenül határos Ukrajnával, ahol egy modern európai háború megmutatta, milyen gyorsan gyűrűzhetnek be a civil életbe a rakéta- és dróntámadások, a kibertámadások vagy a kritikus infrastruktúra elleni akciók következményei. Európában közben egyre több figyelmet kapnak a drónincidensek és a légteret érintő jogsértések is. Egy pilóta nélküli eszköz határátlépése természetesen nem feltétlenül jelent szándékos támadást: okozhatja műszaki hiba, navigációs probléma vagy elektronikus zavarás is.

A polgári védelem szempontjából azonban a döntő kérdés ugyanaz: tudják-e a hatóságok és az emberek, mi a teendő?

A tanulság ezért nem az, hogy Magyarország küszöbönálló háborúval nézne szembe. Hanem az, hogy a hadszíntér és a civil élet közötti távolság sokkal kisebb lett annál, mint amit Európa a korábbi évtizedekben megszokott. Egy biztonsági válság ma nem feltétlenül tankokkal érkezik: lehet egy drón, egy kibertámadás, egy hosszabb áramszünet, a távközlési rendszerek kiesése vagy egy kritikus infrastruktúrát érintő incidens is.

Nem az intézményrendszer hiányzik

Fontos leszögezni: Magyarországon van polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszer. A jogszabályok a lakosság felkészítését, a figyelmeztetést és riasztást, az óvóhelyi védelmet, a kimenekítést és kitelepítést, valamint a kritikus infrastruktúrák védelmét is a polgári védelem feladatai közé sorolják. A katasztrófavédelem jelenlegi szakmai anyagai szintén részletesen foglalkoznak a lakosságvédelmi módszerekkel és a veszélyhelyzeti tájékoztatással.

A probléma ezért nem az, hogy nincs rendszer, hanem az, hogy egy átlagos magyar állampolgár számára nem feltétlenül áll össze egyetlen, egyszerűen értelmezhető rendszerbe, hogy egy katonai vagy ahhoz hasonló biztonsági válságban pontosan mit kell tennie.

Hol van a hozzá legközelebbi védett hely?

Mit jelent egy légiriadó vagy drónveszély?

Mikor kell otthon maradni, mikor kell elhagyni az épületet?

Mi történik, ha valaki éppen iskolában, munkahelyen vagy tömegközlekedési eszközön tartózkodik?

A jelenlegi hivatalos tájékoztatásokból ezekre részben választ lehet találni, de egy egységes, széles körben ismert és kifejezetten a hétköznapi ember döntéseire szabott rendszer szükségessége továbbra is indokolható.

Ezért nem feltétlenül új bunkerekkel kellene kezdeni. Először azt kellene feltérképezni, amink már van. Budapest metróhálózata, mélygarázsai, föld alatti parkolói, pincéi és más mélyen fekvő létesítményei között lehetnek olyanok, amelyek bizonyos veszélyhelyzetekben megfelelő védelmet nyújthatnak. Ráadásul a magyar szabályozás maga is számol azzal, hogy a metró életvédelmi létesítményként működtethető. A kérdés tehát nem pusztán az, hogy van-e föld alatt valami, hanem az, hogy az adott létesítmény szerkezete, szellőzése, megközelíthetősége, vészkijáratai, befogadóképessége, energia- és vízellátása, valamint kommunikációs lehetősége alapján valóban alkalmas-e erre.

Németország: nemcsak fegyvereket, hanem civil ellenálló képességet is építenek

Németország példája különösen érdekes. A berlini kormány 2026 májusában elfogadott, 2029-ig szóló Bevölkerungsschutz-Paktja 10 milliárd eurót irányoz elő a polgári védelem és a civil védekezési képességek fejlesztésére. A program nemcsak felszereléseket, hanem riasztó- és kommunikációs rendszereket, ivóvíz- és tartalékenergia-ellátást, valamint a katasztrófavédelmi szervezetek megerősítését is magában foglalja. A NINA riasztási rendszer fejlesztése mellett a nyilvános védett helyekre vonatkozó információk megjelenítését is tervezik, miközben az iskolai felkészítés erősítése szintén része a programnak.

Ez azért fontos, mert Németország sem egyszerűen „bunkereket épít”. A megközelítés sokkal szélesebb: felmérni a meglévő infrastruktúrát, javítani a riasztást, biztosítani a tartalék energiát és kommunikációt, felkészíteni a településeket és megtanítani az embereknek, mit kell tenniük. A német példa azt mutatja, hogy a modern polgári védelem egyszerre infrastrukturális, technológiai, szervezeti és oktatási kérdés.

Magyarország számára ennek egy része már most is adaptálható lenne. Az első lépés egy országos adatbázis lehetne azokról a meglévő létesítményekről, amelyek megfelelő műszaki vizsgálat után civil védelmi célra kijelölhetők. Ezeket térképen, táblákkal és egy egyszerű digitális felületen is meg lehetne jeleníteni. Nem kellene azt állítani, hogy minden mélygarázs vagy metróállomás óvóhely: éppen a szakmai minősítés lenne a rendszer lényege.

Izraelben nem az óvóhely az egyetlen védelem

Izrael ennél is közvetlenebb példa, egyszerűen azért, mert az ország évtizedek óta kénytelen a civil lakosság felkészítésével foglalkozni. A Home Front Command, vagyis a Pikud HaOref rendszere arra épül, hogy az embereknek már a riasztás előtt tudniuk kell, melyik a legvédettebb hely számukra, és riasztás esetén milyen sorrendben kell cselekedniük. A hivatalos útmutatás szerint az épületben tartózkodók védett helyiségbe, óvóhelyre vagy megfelelő belső térbe vonulnak; aki pedig a szabadban van, annak a legközelebbi épületet kell keresnie, ennek hiányában pedig a földre kell feküdnie és a fejét védenie.

A rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy a védelem helyspecifikus. A lakosság nem egyszerűen azt az utasítást kapja, hogy „menjen óvóhelyre”, hanem a riasztási zónákhoz és az adott helyhez kapcsolódó védelmi idő alapján kap útmutatást. A hivatalos tájékoztatásban például az is szerepel, hogy az emberek előre ellenőrizhetik a saját riasztási zónájukat és a rendelkezésre álló időt a védett hely elérésére.

A másik fontos tanulság az oktatás. A lakosság számára nemcsak az a kérdés, hol található egy óvóhely, hanem az is, mit kell tenni akkor, ha valaki úton van, járműben ül, tömegközlekedési eszközön tartózkodik, vagy egyszerűen nincs elég ideje elérni a védett helyet. A Home Front Command ezért külön szabályokat kommunikál ezekre a helyzetekre is.

Magyarországnak természetesen nem kell lemásolnia az izraeli modellt. Más a földrajz, más a fenyegetettség és más a társadalmi környezet. A működési elv azonban átvehető: a lakosság előre tudja, mit jelent a riasztás, hol van a legközelebbi védett hely, mit kell tenni bent és kint, és melyik hivatalos csatornán kapja a következő utasítást. A cél nem az, hogy az emberek katonai szakértővé váljanak, hanem az, hogy az első percekben ne kelljen gondolkodniuk.

Mennyibe kerülne mindez?

Egy komoly magyar program költségét ma nem lenne szakmailag korrekt egyetlen konkrét számmal meghatározni, mert először fel kellene mérni, milyen infrastruktúra áll rendelkezésre és abból mennyi alakítható át. Éppen ezért nem is egy több milliárd eurós építési programmal kezdenék.

Az első szakasz elsősorban szervezési, mérnöki és informatikai feladat lenne: az infrastruktúra feltérképezése, műszaki auditok, adatbázis és digitális térkép, egységes jelölés, riasztási és kommunikációs rendszer, valamint lakossági oktatás. Ez nagyságrendekkel olcsóbb lehetne, mint új bunkerek tömeges építése.

A második szakaszban ott kellene beruházni, ahol a felmérés valódi hiányt mutat. Magyarország 2025-ös GDP-je 87 307 milliárd forint volt. Ennek 0,1 százaléka mintegy 87 milliárd forint, 0,3 százaléka pedig körülbelül 262 milliárd forint. Egy többéves, komplex civil védelmi program esetében már ez a nagyságrend is érdemi mozgásteret jelentene, de azt nem állítanám, hogy Magyarországnak automatikusan GDP-je 0,1 vagy 0,3 százalékát kellene erre fordítania. A pontos összegnek a kockázati és infrastrukturális felmérésből kellene következnie. A német példa mindenesetre mutatja a nagyságrendet: Berlin 2029-ig 10 milliárd eurót különített el a Bevölkerungsschutz megerősítésére.

Ha csak három dolgot tehetnénk

Ha Magyarország most csak három dolgot tudna megtenni, én három prioritást határoznék meg.

Az első a meglévő infrastruktúra országos felmérése és kijelölése lenne. Tudnunk kellene, hol vannak azok a metróállomások, mélygarázsok, pincék és egyéb létesítmények, amelyek megfelelő előkészítés után védett helyként használhatók.

Tudnunk kellene, hol vannak azok a metróállomások, mélygarázsok, pincék és egyéb létesítmények, amelyek megfelelő előkészítés után védett helyként használhatók. A második a lakosság oktatása lenne. Néhány egyszerű szabályt kellene megtanítani: mit jelent a riasztás, mikor kell elzárkózni, mikor kell evakuálni, mit tegyünk a szabadban, hol találjuk a hivatalos információt, és mit csináljunk áram- vagy mobilhálózati kiesés esetén. Ezt iskolákban, televízióban, közösségi médiában, mobilalkalmazásokban és önkormányzati csatornákon egyaránt lehetne kommunikálni. A cél nem a félelemkeltés, hanem az, hogy az alapvető reakciók automatikussá váljanak.

Néhány egyszerű szabályt kellene megtanítani: mit jelent a riasztás, mikor kell elzárkózni, mikor kell evakuálni, mit tegyünk a szabadban, hol találjuk a hivatalos információt, és mit csináljunk áram- vagy mobilhálózati kiesés esetén. Ezt iskolákban, televízióban, közösségi médiában, mobilalkalmazásokban és önkormányzati csatornákon egyaránt lehetne kommunikálni. A cél nem a félelemkeltés, hanem az, hogy az alapvető reakciók automatikussá váljanak. A harmadik pedig azokon a területeken jelentkező hiányok célzott kezelése lenne, ahol nincs megfelelő meglévő infrastruktúra. Itt első körben korlátozott számú, gyorsan telepíthető, előregyártott védett létesítmények is szóba jöhetnének. Később, a kockázati térkép alapján lehetne eldönteni, hol indokolt tartós, nagyobb beruházás.

Jobb felkészülni, mint meglepődni

A kritikus infrastruktúra védelmét sem lehet külön kezelni. Egy modern társadalom működése alapvetően függ az elektromos energiától, a távközléstől, a vízellátástól, a közlekedéstől és a digitális rendszerektől. Egy tartós áramszünet rövid időn belül érintheti a banki szolgáltatásokat, a benzinkutakat, a fűtést, a közlekedési lámpákat, a mobilhálózatokat, a kórházakat és a vízellátást. Ezért a polgári felkészültséghez tartalék energiaforrások, alternatív kommunikációs csatornák és rendszeres intézményi gyakorlatok is hozzátartoznak. A német programban éppen ezért az ivóvíz- és tartalékenergia-ellátás, valamint a kommunikációs rendszerek fejlesztése is hangsúlyos.

A terrorizmus, a drónok, a kibertámadások, a kritikus infrastruktúra elleni akciók és a katonai konfliktusok különböző kockázatok, de a civil lakosság szempontjából sok közös feladatot teremtenek: gyors riasztást, hiteles kommunikációt, védett helyeket, működőképes segélyszolgálatokat és felkészült lakosságot.

Magyarországnak ezért nem egyetlen fenyegetésre kellene bunkerpolitikát kialakítania, hanemáltalános társadalmi ellenálló képességet kellene építenie.

Izraelből én elsősorban ezt a szemléletet tartom érdemesnek átvenni. A rendszer nem abból indul ki, hogy mindenki pontosan megjósolhatja, mi fog történni. Abból indul ki, hogy ha valami történik, az embereknek nem szabad az első percekben improvizálniuk. Tudniuk kell, hová menjenek, mit csináljanak, meddig maradjanak ott, és honnan kapják a következő utasítást. Ez a tudás életeket menthet.

Magyarországnak ezért érdemes lenne megfontolnia egy átfogó, országos civil vészhelyzeti felkészültségi program kialakítását. Ennek nem a mindennapi élet militarizálása lenne a célja, hanem a társadalom ellenálló képességének növelése. A tűzoltó készülék sem azt jelenti, hogy arra számítunk, hogy minden épület le fog égni. A biztonsági öv sem azt jelenti, hogy minden utazás balesettel végződik. Felkészülni valamire nem ugyanaz, mint számítani annak bekövetkeztére.

Remélhetőleg Magyarországnak soha nem kell majd háború miatt civil óvóhelyeket használnia. Remélhetőleg egyetlen családnak sem kell azért sürgősségi utasításokat követnie, mert drónok, rakéták vagy terrorcselekmények veszélyeztetik a magyar városokat. És remélhetőleg ezek a tervek évtizedekig kihasználatlanul maradnak. Ez lenne a lehető legjobb forgatókönyv.

De ha egyszer mégis bekövetkezik egy rendkívüli helyzet, akkor már késő lesz elkezdeni magyarázni, hogyan működik a rendszer. Akkor az embereknek már tudniuk kell, hová menjenek, honnan kapjanak hiteles információt, hogyan védjék meg családjukat, és mit tegyenek az első percekben. A jó vészhelyzeti terv éppen ezért az, amelyet békeidőben gondosan kidolgozunk, megtanulunk és időnként tesztelünk – és amelyet remélhetőleg soha nem kell élesben használnunk. A felkészültség nem félelem. A felkészültség felelősség.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio