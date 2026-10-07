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Itt az újabb fordulat: Trump szerint az ukrajnai háborút a legkönnyebb rendezni
Globál

Itt az újabb fordulat: Trump szerint az ukrajnai háborút a legkönnyebb rendezni

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy hamarosan telefonbeszélgetést folytat Vlagyimir Putyin orosz államfővel, miközben ismét azt hangoztatta, hogy az orosz–ukrán háború hamarosan véget ér – annak ellenére, hogy a harcok lezárására egyelőre semmi sem utal - tudósított a RBK Ukraine.

Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozott a tervezett hívásról, megjegyezve, hogy az orosz elnöknek éppen aznap van a születésnapja. Trump kijelentette, hogy egy újabb konfliktus rendezése van soron.

Nyolc háborút rendeztem. Jön a következő

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az orosz–ukrán háború lezárása ezek közül a legkönnyebb feladat.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közölte, hogy Trump nem sieti el az újabb Oroszország elleni szankciók bevezetését, mert előbb mérlegelni kívánja az összes lehetséges kompromisszumos megoldást.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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