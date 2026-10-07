Itt az újabb fordulat: Trump szerint az ukrajnai háborút a legkönnyebb rendezni

Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozott a tervezett hívásról, megjegyezve, hogy az orosz elnöknek éppen aznap van a születésnapja. Trump kijelentette, hogy egy újabb konfliktus rendezése van soron.

Nyolc háborút rendeztem. Jön a következő

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az orosz–ukrán háború lezárása ezek közül a legkönnyebb feladat.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közölte, hogy Trump nem sieti el az újabb Oroszország elleni szankciók bevezetését, mert előbb mérlegelni kívánja az összes lehetséges kompromisszumos megoldást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezzel szemben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok csupán az idejét vesztegeti a Moszkvával való kompromisszumkereséssel. Zelenszkij szerint Putyin minden engedményt arra használ fel, hogy újabb feltételeket szabjon, és nyomást gyakoroljon Washingtonra.

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