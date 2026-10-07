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Jó hírt közölt Trump: „hamarosan” zuhanni fognak az olajárak
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Jó hírt közölt Trump: „hamarosan” zuhanni fognak az olajárak

Portfolio
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Újságíróknak nyilatkozott az amerikai elnök, amikor az Iránnal vívott háború is szóba került – számolt be az Iran International.

A texasi San Antonióba indult az Egyesült Államok elnöke egy kampányrendezvényre, amikor szerdán a Fehér Házban az újságíróknak válaszolt kérdésekre. Kijelentette, hogy az Iránnal vívott háború „hamarosan” véget fog érni, ezt követően pedig az olajárak „meredeken zuhanni fognak”.

Az olaj úgy fog hullani, mint a kő, amint befejezzük a háborút, ami nagyon hamarosan bekövetkezik. Így vagy úgy, de véget ér a háború

– jelentette ki Trump.

Azt is kilátásba helyezte, hogy az energiahordozók árai egészen a háború előtti szintig fognak zuhanni, vagy „az alá”.

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