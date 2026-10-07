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Kaotikus válsághelyzetekre rendezkedik be a nyugat-európai ország: 130 ezer civilt vonnak be a védekezésbe
Globál

Kaotikus válsághelyzetekre rendezkedik be a nyugat-európai ország: 130 ezer civilt vonnak be a védekezésbe

MTI
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Holland parlamenti képviselők 130 ezer kiképzett civil bevonásával segítenék a rendőrség, a hadsereg és a katasztrófavédelem munkáját válsághelyzetek idején.

A Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál az NOS közszolgálati műsorszolgáltató információit ismertetve közölte, hogy a holland parlament többsége támogatja azt az indítványt, amely

jelentősen növelné a civil tartalékos állomány létszámát négy éven belül.

Az önkéntesek nem csatlakoznának a fegyveres erők állományához, hanem támogató erőként működnének mellettük. Feladatuk az lenne, hogy megakadályozzák a káosz kialakulását egy esetleges katasztrófa első napjaiban, ha a vészhelyzeti és biztonsági szolgálatok nem lennének képesek megbirkózni a helyzettel.

A civilek képzése három területre, műszaki, logisztikai és biztonsági feladatokra terjedne ki olyan szakemberek bevonásával, mint például szerelők, gépjárművezetők és biztonsági őrök.

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A javaslatot támogató képviselők nem pénzügyi támogatásra számítanak a kormánytól, hanem azt szeretnék, ha a kabinet a védelmi minisztérium kiképzőtereinek és oktatótermeinek ingyenes rendelkezésre bocsátásával járulna hozzá a kezdeményezéshez. A holland kabinet jelezte, hogy egyetért a kitűzött céllal - írták.

A hírporál emlékeztetett: Hollandiában egyre inkább terjednek a mesterséges intelligencia (MI) segítségével végrehajtott kibertámadásokkal és az infrastruktúra elleni csapásokkal kapcsolatos aggodalmak. Az AIVD holland hírszerző szolgálat szerint

az ország a második világháború óta nem volt kitéve ilyen magas kockázati szintnek.

Tavaly év végén a holland kormány kampányt indított, amelyben arra ösztönözte a háztartásokat, hogy készüljenek fel egy válsághelyzet első 72 órájára. Minden háztartás kapott egy vészhelyzeti felkészültségről szóló tájékoztatófüzetet, az év elején pedig a háztartások fele arról számolt be, hogy annak megfelelően már rendelkezik a szükséges készletekkel.

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