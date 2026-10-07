Keményen üzent Európának Trump jobbkeze, de egy kínos ügyről egyetlen szót sem ejtett

Rubio szerdán Jeórjiosz Jerapetritisz görög külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy

az európai nemzeteknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját kontinensük védelméért.

Kiemelte, Görögország jó úton halad afelé, hogy védelmi költségvetése elérje a GDP 5 százalékát – vagyis azt a szintet, amelyet Donald Trump elvár a NATO-szövetségesektől. A washingtoni kormányzat jelenleg azt mérlegeli, miként szankcionálhatná azokat a tagállamokat, amelyek nem teljesítik ezt az elvárást.

A két ország a katonai együttműködés bővítéséről is megállapodott. A tervek között szerepel egy terrorelhárítási és hírszerzési információmegosztó program létrehozása, valamint görög katonák közös gyakorlatozása a floridai Nemzeti Gárda egységeivel. Görögország régóta biztosít támaszpontokat az amerikai hadsereg és más NATO-szövetségesek műveleteihez.

Rubio a migráció elleni együttműködést is kiemelt témaként kezelte, ami a Trump-kormányzat egyik központi politikai célkitűzése.

Szavai szerint Görögország szoros stratégiai partner a határbiztonság megerősítésében és a tömeges migráció elleni küzdelemben.

Amit semmilyen körülmények között sem szeretnénk látni, az az, hogy a Nyugat bölcsőjét rossz döntések, tettek, a kihívások kezelésének elmulasztása fenyegeti

- mondta. Ezzel a gondolattal a februári müncheni biztonságpolitikai konferencián tett kijelentésére utalt vissza, ahol Európa és az Egyesült Államok lehetséges "civilizációs eltörlésére" figyelmeztetett.

A külügyminiszter az Akropolisz és a Parthenón előtt tartott beszédében az ókori Görögország szellemi és politikai örökségét az "európai kereszténység felépítőihez", majd az "amerikai határvidék szellemét" megtestesítő telepesekhez kötötte. Az előre kiadott beszédleiratban Nagy Sándort, Julius Caesart, Nagy Károlyt és Hernán Cortést, az Azték Birodalom leigázóját is a nyugati civilizáció meghatározó alakjai között említette. A beszéd szerint az elkövetkező évtized kormányzati döntései – az iparosítástól a mesterséges intelligencián át a fegyverkezésig – határozzák majd meg, hogy a Nyugat megőrzi-e vezető szerepét a világban.

A sajtótájékoztatón kérdeztek Kimberly Guilfoyle-ról, Washington athéni nagykövetéről is, akit a Wall Street Journal nemrég összeférhetetlenségi és etikai aggályokkal illetett. Guilfoyle tevékenysége miatt a demokrata szenátorok vizsgálatot követelnek.

Rubio a kérdést azzal hárította el, hogy a görög külügyminiszter jelenlétében nem kívánja megvitatni a témát,

de hozzátette, hogy a nagykövet "kiváló munkát végez".

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