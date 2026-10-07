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Kiszivárgott a mesterterv: a felemelkedő nagyhatalom véget vetne a háborúnak Ukrajnában
Globál

Kiszivárgott a mesterterv: a felemelkedő nagyhatalom véget vetne a háborúnak Ukrajnában

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Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára a TASzSz-nak nyilatkozva arról beszélt, hogy egy újabb nagyhatalom fejezte ki szándékát a közvetítésre az orosz-ukrán háború lezárása érdekében.

Az egész világot meglepte Narendra Modi indiai miniszterelnök kijelentése a 2026-os Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök társaságában kijelentette, hogy „el kell mozdulni a háború lezárása felé”. Az orosz vezető érzékelhetően ezt nem vette jó néven, szűkszavú választ adott a mondatokra. Peszkov bejelentése alapján a történet itt még nem ért véget, ugyanis Újdelhi kifejezte szándékát, hogy hozzájáruljon az ukrajnai helyzet megoldásához.

Az indiai fél valóban kifejezte készségét arra, hogy lehetőségeihez mérten hozzájáruljon az ukrajnai helyzet megoldásához

– mondta a Kreml szóvivője.

Azt nem árulta el, hogy pontosan miről van szó, eddig annyit lehet tudni, hogy India javaslatokat gyűjt a konfliktus befejezésével kapcsolatban. Bár Moszkva ezt nem kommentálta, az indiai sajtóban megjelentek bizonyos felvetések, amelyeket a világ legnépesebb országa eddig javasolt, három pontot emeltek ki:

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  1. Beszüntetni az energia- és egyéb infrastruktúrára irányuló csapásokat;
  2. biztosítani az akadálytalan szállítmányozást a fekete-tengeri kikötőkön keresztül, különös hangsúllyal a gabonára és az energiahordozókra;
  3. a stratégiailag fontos vizeken a kereskedelmi hajók elleni támadások beszüntetése.

A források azt is megjegyzik, hogy Újdelhi átfogóbb elképzelést adott át, mint amelyek jelenleg a témában léteznek, például az Egyesült Államok, Egyiptom vagy Törökország részéről. India kiemelkedően fontosnak tartja a kereskedelmi szempontok érvényesülését az infrastrukturális elemek mellett. A tervezetet Moszkva mellett Kijevnek is átadták. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Kreml hogyan reagál a felvetésre.  

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