Kitört a pánik: súlyos incidens történt Oroszországban - Tényleg veszélyben van a világ?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Rejtélyes baktérium szabadult el Oroszországban pár napja: egy fiatal kutatási asszisztens meghalt, erős a gyanúja annak, hogy pestis jutott ki egy veszélyes kórokozókkal foglalkozó laborból, lezártak több intézményt, körülbelül 200 ember került karanténba. Az üggyel kapcsolatosan kisebb-nagyobb pánik alakult ki nemzetközi szinten, még Donald Trump amerikai elnök is megszólalt, segítséget ajánlott Oroszországnak. Mekkora lehet a valós veszély? Egyelőre nagyon kevés konkrétumot tudni, rengeteg a komoly kockázat, de eddig több tényező is van, amely arra mutat, hogy nagyobb az információs térben zajló felhajtás, mint az indokolt lenne.

Mi az, amit biztosan tudni lehet?

A múlt héten váratlanul életét vesztette Darja Sipolova, a selehovi pestiskutatóintézet egyik asszisztense, rövid kórházi kezelés után. Az orosz hatóságok mintegy 200 olyan embert küldtek azonnal karanténba, akik kapcsolatba léphettek a fiatal hölggyel, illetve átmenetileg bezárták az egész kórházat, ahol Sipolovát kezelték, sőt, egy helyi gyáregységet is karantén alá vontak.

Irkutszk kormányzója, Igor Kobzev bejelentette, hogy egy „nagyon veszélyes betegség” szabadult el Selehovban, a lakosságot pedig nyugalomra intette. A szomszédos Burjátföld vezetője, Alekszej Cjudenov azt írta ki Telegram-csatornájára, hogy

Sipolova pestisben halt meg, majd később módosította a posztot.

A járványügyi védekezéssel is foglalkozó Roszpotrebnadzor később közölte: Darja Sipolova halált nem pestis, hanem egy ritka, nagyon veszélyes tüdőgyulladás-variáns okozta, később a Kreml arra utasította az orosz lakosságot, hogy ne higgyenek internetes pletykáknak, csupán a Roszpotrebnadzor közlésére hagyatkozzanak.

Az esemény nemzetközi szinten is komoly hullámokat vetett: az internetet elárasztották a globális járványtól aggódó posztok, mémek, az EU járványellenes központja, az ECDC és a WHO monitorozni kezdte a helyzetet, az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pedig segítséget ajánlott.

Miért beszélünk pestisről?

Yersinia pestis, mikroszkóp alatt. Fotó: Smith Collection/Gado

Darja Sipolova egy olyan laborban dolgozott, amely explicit pestiskutatással foglalkozott, ezen a területen tevékenykedett, ő maga is kezelt mintákat, melyek a veszélyes baktériumot hordozták. Sipolova rendkívül súlyos tüdőbetegséggel került kórházba, és három nap alatt meg is halt.

Súlyos tünetei és gyorsan bekövetkező halálozása alapján gyanítható, hogy nem hétköznapi légúti megbetegedéstől szenvedett.

Több száműzetésben működő orosz ellenzéki lap is megírta kórházi források alapján, hogy Sipolova eltört egy pestist tartalmazó kémcsövet, állítólag ezt maga a páciens vallotta be, amikor kórházba került. Fontos hangsúlyozni, hogy ezt az információt az orosz hatóságok semmilyen szempontból nem erősítették meg, ugyanakkor érdekes módon vizsgálni kezdték, történt-e Sipolova munkahelyén bármilyen protokollsértés, laboratóriumi szabályok megsértése.

Sokat ront az orosz hivatalos állásfoglalás szavahihetőségén, hogy finoman szólva sem kommunikálnak transzparensen az orosz vezetők: ha megnézzük, hogy milyen állítások hangoznak el moszkvai tisztviselők szájából nap mint nap az ukrajnai háború, a globális erőviszonyok, saját vagy nemzetközi gazdasági kérdésekkel kapcsolatosan,

joggal érezhetjük azt, van okunk kételkedni a selehovi incidenssel kapcsolatos hivatalos állásfoglalásban.

Mondjuk ki: az, hogy a Kreml vagy a Roszpotrebnadzor azt kommunikálja, hogy nem pestis szabadult el a pestislaborból, simán lehet hazugság, melynek célja a közvélemény megnyugtatása, annak jelzése, hogy urai a helyzetnek.

Természetesen az is igaz, hogy háborús helyzetben az ellenséges oldal, Ukrajna mindent megtesz azért, hogy felnagyítsa a fennálló problémát, növelje a pánikot és bizonytalanságot az orosz lakosság köreiben, illetve fokozza nemzetközi szinten is az Oroszországgal, orosz hatóságokkal kapcsolatos bizalmatlanságot. Az viszont, hogy az orosz vezetés egész egyszerűen nem szavahihető, nem Ukrajna hibája.

Mekkora az esélye egy globális járványnak?

Orosz katonák járványügyi intézkedéseket tesznek Szentpétervárban, a koronavírus-pandémia idején. Fotó: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

A fő aggályt nyilvánvalóan a nemzetközi közösség szemében az okozza, hogy a mostani laboros incidens erős párhuzamokat mutat a 2019-es vuhani koronavírus-pánikkal és az azt követő nemzetközi járvánnyal.

Adott egy rejtélyes, veszélyes betegség, amely lehet, hogy egy laborból szabadult el, a labornak otthont adó autoriter ország pánikszerű intézkedésekkel próbálja megtörni a betegség terjedését, közben pedig valószínűleg hazudoznak a hatóságok arról, hogy mekkora a valós veszély.

Ennyiben azonban ki is merülnek a párhuzamok, ugyanis a pestis (ha tényleg az), teljesen más jellegű megbetegedés, mint a SarS-CoV-2 / Covid-19, ráadásul a labor földrajzi helyzete és Oroszország geopolitikai szituációja miatt kevésbé indokolt világjárványtól tartanunk.

A Covid azért tudott gyorsan szétterjedni az egész világon, mert azonos tüneteket mutatott más, gyakori felsőlégúti megbetegedésekkel, vagy egyáltalán nem mutatott tüneteket. A pestisnél gyorsan és látványosan alakulnak ki nagyon erős tünetek, tünetmentesen nem terjed. A Covid terjedése sokkal gyorsabb és könnyebb volt, hiszen akár egy nagyobb szobában is át lehetett adni a fertőzést más embereknek, a pestisnél közvetlen kontakt kell a fertőzött személlyel. Az időben diagnosztizált pestises megbetegedést gyorsan és hatékonyan lehet gyógyítani antibiotikummal, ha ez nem történik meg, a páciensek majdnem 100%-a meghal néhány (kb. 3-7) napon belül. A koronavírus által fertőzöttek hetekig is fertőzhettek akár úgy, hogy semmilyen jelét nem mutatták a betegségnek, ráadásul sokáig nem volt ismert prevenciós vagy kifejezetten hatékony gyógyítási metódus. Selehov egy 50 ezres kisváros Szibériában, igaz, ott van a szomszédban a 600 ezres Irkutszk, de azért közel sem olyan népsűrűségről és lakosságszámról beszélünk, mint a majdnem 14 milliós Vuhan esetén. Oroszország a háború miatt nem éppen kedvelt gazdasági és turisztikai célpont jelenleg: a nyugati országok nagy része egyáltalán nem indít a térségbe semmilyen repülőgépjáratot, de Közép-Ázsia, Afrika, Ázsia lakossága is csak akkor utazik az állandó dróntámadásoktól, szabotázsakcióktól és emberrablásoktól sínylődő térségbe, ha nagyon muszáj.

Így tehát egyelőre teljesen indokolatlan pánikolni az újabb, súlyosabb világjárvány miatt, nagyon alacsony az esélye annak, hogy ha tényleg pestisről van szó, ebből a könnyen észlelhető és (időben diagnosztizálva) könnyen kezelhető betegségből globális pandémia lesz.

Címlapkép forrása: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images / A címlapkép illusztráció.