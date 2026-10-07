Magánrepülők, aranyrudak és hamisított iratok: így bukott le az amerikai hírszerzés volt munkatársa

Közpénzek elsikkasztása ügyében emeltek vádat a CIA egy volt ügynöke ellen, akinek otthonában több mint 46 millió dollárt értékű aranyrudat találtak - jelentették szerdán hírügynökségek amerikai kormányzati és igazságügyi forrásokra hivatkozva.

A vád szerint David J. Rush szigorúan titkosított kormányzati iratokat hamisított annak érdekében, hogy igazolja meggazdagodását,

illetve kitalált magának egy ugyancsak szigorúan titkos kormányzati tevékenységet, hogy megszerezze az aranyrudakat.

Az igazságügyi tárca szerint Rush mintegy 194 millió dollárnyi kárt okozott a szövetségi kormánynak, beleértve a magáncélokra történő repülőgép-bérléseket, amelyek összege több mint 1,8 millió dollárra rúgott.

A kihallgatás során a férfi elismerte azt is, hogy 2025-ben információkat adott át az amerikai kormány egyik titkos forrásáról egy másik ország kormányzati tisztségviselőjének, bár az igazságügyi források közlése nem tér ki, mely országról van szó.

Az ügyészség emellett azzal vádolja Rusht, hogy meghamisította a katonai és tudományos előmenetelét.

"A szövetségi alkalmazottaknak az amerikai népet, és nem a saját érdekeiket kell szolgálniuk" - jelentette ki Todd Blancher igazságügyi miniszter.

John Ratcliff, a CIA igazgatója azt mondta, Rush visszaélt a hivatalával, elárulta a belé vetett bizalmat és felelősségrevonást sürgetett.

Rush bűnösnek vallotta magát, ügyében pedig jövő év januárjában hirdet ítéletet a Virginia állambeli Alexandria bírósága. Az AP amerikai hírügynökség értesülése szerint a CIA volt alkalmazottja akár 20 év börtönbüntetést is kaphat.

A hírügynökség az FBI-ra hivatkozva azt közölte, a férfit azt követően vették őrizetbe, hogy egy házkutatás során mintegy 300 aranyrudat, körülbelül kétmillió dollár készpénzt és 35 luxuskarórát foglaltak le otthonában.

A vád képviselője, Jessica Carmichael korábban azt mondta, az aranyrudak ügye "gyakorlatilag nem számít", kiemelve, hogy azokra Rush jogszerűen tett szert és otthona széfjében őrizte. Carmichael nem fűzött megjegyzést Rush beismerő vallomásához.

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