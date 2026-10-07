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Magyarország szomszédja kongatja a vészharangot: Európára katasztrofális időszak várhat
Globál

Magyarország szomszédja kongatja a vészharangot: Európára katasztrofális időszak várhat

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Robert Fico szlovák miniszterelnök a kontinens komoly problémákkal küzd, a helyzet ábrázolásához egy popkulturális példát hozott – írja a Sita.sk.

A szlovák kormányfő aggódik az európai energiahelyzet miatt, szerinte a helyzet súlyos az olaj- és üzemanyagpiacon, kifejezetten a dízelpiacot nevezte feszítettnek. Arról beszélt, hogy az árszínvonalat a finomítói kapacitás, valamint a globális geopolitikai eseményektől egyszerre függ. Fico egy sajtótájékoztatón az 1995-ös Apollo 13 című film híres mondatát idézte:

Houstonnak, Európának pedig komoly gondjai vannak az olajjal és az üzemanyaggal.

A miniszterelnök a konkrétumokat is megnevezte, szerinte az egyik az Egyesült Államok és az Irán közötti háború. Azt emelte ki, hogy vannak olyan országok, amelyek korábban exportőrök voltak, most meg importálniuk kell az üzemanyagot. Itt nem nevezte meg külön Oroszországot, de az ukrán támadások következtében Moszkva hiába a világ egyik legnagyobb olajkitermelő országa, mégis behozatalra szorul dízelből. Az árak elszállásával kapcsolatban kiemelte, hogy a szlovák kormány szorosan együttműködik a Slovnafttal, ennek segítségével igyekeznek relatíve alacsony szinten tartani az árakat. Kiemelte, hogy a helyzet várhatóan nem nagyon fog rendeződni:

Attól tartok, hogy a közeljövőben rendkívül nehéz, talán katasztrofális forgatókönyvek elé nézünk a dízelüzemanyaggal kapcsolatban

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