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Megmozdult az „arab NATO”: megindulnak az elit katonák és a vadászgépek
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Megmozdult az „arab NATO”: megindulnak az elit katonák és a vadászgépek

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A Middle East Eye török tisztviselőkre hivatkozva arról ír, hogy Törökország fokozni fogja a védelmi támogatását Szaúd-Arábiának.

Számos kérdést felvetett korábban, hogy a Mekkai Védelmi Paktum tagjai milyen módon segítik Szaúd-Arábiát a húszik elleni harcban, mivel Ankara és Iszlámábád is érzékelhetően tartózkodott a támadó jellegű beavatkozástól a polgárháborúba sodródott országban. Törökország és Pakisztán végül hosszas kivárást követően hétfő bejelentették, hogy végrehajtják az együttműködés keretében vállalt kötelezettségvállalásaikat. Mindez azt jelenti, hogy az „arab NATO” segítséget küld az Arab-félsziget hatalmának,

Ankara esetében ez védelmi felszerelést és katonákat jelent a források szerint.

A beszámoló szerint mindez nem jelent újdonságot, mivel a kis-ázsiai ország már tavaly óta telepített Szaúd-Arábiába különféle fegyverzetet, főleg légvédelmi rendszereket és elektronikus hadviselési eszközöket a kritikus infrastruktúra védelmében.

A két ország 2010-ben kötött katonai kiképzési megállapodást, ennek keretében korlátozottan van lehetőség személyzetet küldeni, a nagyobb kontingensekhez viszont a török parlament jóváhagyása szükséges. A mostani lépés azt mutatja, hogy a törökök kifejezetten arra koncentrálnak, hogy a királyságot a szomszédos támadásokkal szemben megvédjék. Korlátozott számú különleges erőt küldenek, valamint tapasztalt pilótákat és vadászgépeket. Ezeknek a célja kifejezetten az, hogy a jemeni szeparatisták drónjaival és ballisztikus rakétáival szemben hatékony védelmet nyújtsanak.

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Nem tervezünk nagyszámú katonát küldeni, és nincs szándékunkban közvetlenül beavatkozni Jemenben

– mondta el a célokról egy, a lapnak névtelenül nyilatkozó magas rangú török tisztviselő.

Az is kiderült, hogy elsősorban a legfontosabb olajlétesítményekre – például az országot kelet-nyugati irányban átszelő csővezetékre – Rijádra, és a szent városok védelmére fognak koncentrálni. Egy közös koordinációs bázison a szaúdi és a pakisztáni katonákkal is együtt fognak működni. A várakozások szerint egyszerre több helyszínen fognak feladatokat végezni. A lépések azt jelzik, hogy Törökország nem kívánja eszkalálni a kapcsolatrendszerét a húszikat támogató Iránnal, inkább a védelmi szempontokra koncentrálnak a lázadók elleni műveletek helyett.

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Címlapkép forrása: Mustafa Ciftci/Anadolu via Getty Images

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