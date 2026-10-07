A Nyugat rendszerszintű krízistől szenved, melyet a vezetők folyamatos hazudozása okozott – jelentette ki Kirill Dmitrijev orosz vezető, az orosz közvetlen befektetési alap (RDIF) vezetője, aki a közelmúltban több fontos nemzetközi tárgyaláson is az orosz delegációt vezette.

Dmitrijev azt állítja: a Nyugat súlyos krízisben van, melyet a migráció, a rossz energiapolitika, a háborúmánia, a politikai megosztottság és a „wokeizmus” okozott.

Az orosz vezető szerint e problémák miatt a Nyugat mindig mást hibáztat, közben teljesen képtelenek megoldást találni a fennálló nehézségekre.

Dmitrijev szerint a krízist jól bizonyítja a Franciaországban zajló diáktüntetés.

(TASZSZ)