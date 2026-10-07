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Megreccsent az ukránok harci kedve, Putyin célkeresztjébe került Európa - Híreink az ukrán frontról szerdán
Globál

Megreccsent az ukránok harci kedve, Putyin célkeresztjébe került Európa - Híreink az ukrán frontról szerdán

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Csökkent az ukránok harci kedve: már csak a lakosság 62%-a hajlandó a végsőkig harcolni az oroszok ellen, ami persze még mindig a többség - derül ki egy friss kutatásból. A napokban több szakértő, vezető is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország fokozni fogja a hibrid támadásokat Európa ellen, tegnap egy ukrán szakértő arról beszélt, hogy akár Narva városát is megszállhatják az oroszok. Hajnalban súlyos rakétacsapás érte Kijevet, Ukrajna fővárosát. A donyecki fronton a helyzet hetek óta szinte változatlan: Zaporizzsjában és Harkivben vettek át pár kisebb falut az oroszok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
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Magasházat talált telibe egy orosz rakéta

Csernyihiv megyében, Prilukij településen rakéta talált telibe egy orosz magasházat, az épület összedőlt, többen meghaltak. Az áldozatok összesítése még folyamatban van.

(RBK)

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Orosz pestisveszély: ráküldte Trump az amerikai hírszerzést az ügyre - Hamarosan minden kiderül

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan telefonon beszélnek majd az Oroszországban felbukkanó súlyos betegségről, pestisgyanúról – írta meg az AP. A washingtoni vezető azt is közölte, hogy az amerikai hírszerzés dolgozik azon, hogy kiderítse, pontosan mi történt.

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Orosz pestisveszély: ráküldte Trump az amerikai hírszerzést az ügyre - Hamarosan minden kiderül
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Rendszerszintű krízist emleget az orosz vezető

A Nyugat rendszerszintű krízistől szenved, melyet a vezetők folyamatos hazudozása okozott – jelentette ki Kirill Dmitrijev orosz vezető, az orosz közvetlen befektetési alap (RDIF) vezetője, aki a közelmúltban több fontos nemzetközi tárgyaláson is az orosz delegációt vezette.

Dmitrijev azt állítja: a Nyugat súlyos krízisben van, melyet a migráció, a rossz energiapolitika, a háborúmánia, a politikai megosztottság és a „wokeizmus” okozott.

Az orosz vezető szerint e problémák miatt a Nyugat mindig mást hibáztat, közben teljesen képtelenek megoldást találni a fennálló nehézségekre.

Dmitrijev szerint a krízist jól bizonyítja a Franciaországban zajló diáktüntetés.

(TASZSZ)

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Voronyezsben elment az áram

Ukrán dróntámadás érte a határ menti orosz régió áramellátó rendszerét, több településen teljesen elment az áram - közölte a TASZSZ.

A hatóságok dolgoznak a probléma elhárításán.

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Trump: nem tűnik úgy, de valójában közel az ukrajnai háború vége

Nem tűnik úgy, de az igazság az, hogy az ukrajnai háború közelít a végéhez – ezt Donald Trump amerikai elnök mondta az UNN cikke szerint.

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Trump: nem tűnik úgy, de valójában közel az ukrajnai háború vége
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Sok ukrán várost értek el az orosz rakéták

Orosz rakéták csapódtak be Kijev mellett Kirovohrad, Kremencsuk, Zaporizzsja és Dnyipró városába is. Az okozott kárról egyelőre nincs információ, annyit tudni, hogy "vállalati épületeket", kritikus infrastruktúrát és lakóházakat ért találat.

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Veszélybe kerülhetett Magyarország gázellátása: robbantásos merényletet készíthettek elő orosz ügynökök

Egy év házi őrizetre ítélte a szabadkai felsőbíróság annak a héttagú szervezett csoportnak az egyik tagját, amely a gyanú szerint Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat az Európai Unió országaiba juttatta - közölte a Szabad Európa Rádió (RSE) balkáni irodája a birtokába került ítélet alapján. Az MTI beszámolója szerint a csoport a szerb-magyar határon található gázvezetékeket is célba vehette.

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Veszélybe kerülhetett Magyarország gázellátása: robbantásos merényletet készíthettek elő orosz ügynökök
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Súlyos csapás érte Kijevet

Az éjjel átfogó rakéta- és dróntámadás érte Ukrajna fővárosát, Kijevet, legalább négy városrészbe csapódtak be az orosz támadóeszközök.

Eddig két halálos áldozatról tudni, de a mentési munkálatok még folyamatban vannak.

(UNN)

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Kitört a pánik: súlyos incidens történt Oroszországban - Tényleg veszélyben van a világ?

Rejtélyes baktérium szabadult el Oroszországban pár napja: egy fiatal kutatási asszisztens meghalt, erős a gyanúja annak, hogy pestis jutott ki egy veszélyes kórokozókkal foglalkozó laborból, lezártak több intézményt, körülbelül 200 ember került karanténba. Az üggyel kapcsolatosan kisebb-nagyobb pánik alakult ki nemzetközi szinten, még Donald Trump amerikai elnök is megszólalt, segítséget ajánlott Oroszországnak. Mekkora lehet a valós veszély? Egyelőre nagyon kevés konkrétumot tudni, rengeteg a komoly kockázat, de eddig több tényező is van, amely arra mutat, hogy nagyobb az információs térben zajló felhajtás, mint az indokolt lenne.

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Kitört a pánik: súlyos incidens történt Oroszországban - Tényleg veszélyben van a világ?
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Megreccsent az ukránok harci kedve, Putyin célkeresztjébe került Európa - Híreink az ukrán frontról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images

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