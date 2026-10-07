Megszületett a terv: öt különböző forgatókönyvvel vetne véget a háborúnak Ukrajna

Egy sajtótájékoztatón merült fel a kérdés, hogy Kijev tervez-e békét kötni Oroszországgal.

Ukrajna készen áll a béke megteremtését célzó megoldások kidolgozására, és öt különböző tűzszüneti formátumban dolgozik partnereivel

– jelentette ki ezzel kapcsolatban Tykhyi.

Hozzátette, hogy ezekről a formátumokról már korábban Andrij Szibiha külügyminiszter is beszélt. Úgy fogalmazott, hogy ezekben a javaslatokban az ukrán diplomáciai szereplők véleménye is megjelenik, mégis realisztikusnak és kölcsönösen előnyösnek tartják a felvetéseket. Az öt lehetséges forgatókönyv a következő:

Teljes tűzszünet: Mindkét félre egyaránt kötelező érvényű lépés, Kijev szerint ebben csak az oroszok válaszára várnak. A fekete-tengeri hajózás bizonyságának garantálása, ezt Egyiptom és Törökország számára kulcstéma. India javasolta szintén a Fekete-tengeren az élelmiszerbiztonság kiemelését, kifejezetten az exportra. Szintén Újdelhi dolgozik aktívan az energiabiztonsági feltételek kidolgozásán, ami a feleket arra kötelezi, hogy beszüntessék az energetikai infrastruktúra elleni csapásokat. Az Egyesült Államok szintén olyan javaslaton dolgozik, amely az energiaszektort érinti.

Tykhyi viszont azt hangsúlyozta, hogy Kijev szándéka a konfliktus lezárására önagában nm elegendő, ehhez Moszkva is szükséges:

A tangóhoz két ember kell, ezért az orosz félnek el kell fogadnia ezeket a módozatokat. Véleményünk szerint a javaslatok kölcsönösen előnyösek és realisztikusak

– mondta.

Megjegyezte, hogy elhangozhatnak a közbeszédbe manipulatív kijelentések – utalva ezzel az orosz propagandára, de hangsúlyozta, hogy ezeknek nem szabad bedőlni.

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