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Megvalósult, amitől rettegett a NATO: szabotőrök törtek be a szövetség területére - Megtámadták a határvédelmi rendszert
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Megvalósult, amitől rettegett a NATO: szabotőrök törtek be a szövetség területére - Megtámadták a határvédelmi rendszert

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Maszkos férfiak hatoltak be Lettország területére Belarusz felől és megrongálták a balti állam határvédelmi rendszereit – közölte X-oldalán Janis Dombrava lett belügyminiszter. Erős utalást tett arra, hogy a rongálók kapcsolatban állhatnak a fehérorosz állammal.

Dombrava az incidensről azt írja: a napokban illegális bevándorlók egy csoportja közelítette meg a lett-belarusz határt, akiket fegyveres emberek kísértek. A fegyveresek és a bevándorlók is fenyegetni kezdték a lett határvédelmi erőket: Dombrava szerint

kifejezetten demonstratív és agresszív”

volt a viselkedésük.

A határt ekkor végül senki nem lépte át,

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pár órával ezután viszont maszkos férfiak egy csoportja tört be Lettország területére és megrongáltak egy áramelosztót, illetve elloptak több kamerát.

A határvédelmi erők érkezése előtt visszamenekültek Fehéroroszország területére.

Dombrava a poszt végén implicit megvádolja a belarusz államot, hogy ők álltak az incidens mögött:

Belarusznak meg kell értenie, hogy az ilyen incidensek súlyos következményekkel járhatnak Belarusz számára.”

A NATO régóta figyelmeztet arra, hogy ehhez hasonló hibrid támadások veszélyeztetik a balti államokat, az ilyen incidensek ráadásul egyre merészebbek és veszélyesebbek lehetnek.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images

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