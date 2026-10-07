Megvalósult, amitől rettegett a NATO: szabotőrök törtek be a szövetség területére - Megtámadták a határvédelmi rendszert

Dombrava az incidensről azt írja: a napokban illegális bevándorlók egy csoportja közelítette meg a lett-belarusz határt, akiket fegyveres emberek kísértek. A fegyveresek és a bevándorlók is fenyegetni kezdték a lett határvédelmi erőket: Dombrava szerint

kifejezetten demonstratív és agresszív”

volt a viselkedésük.

A határt ekkor végül senki nem lépte át,

pár órával ezután viszont maszkos férfiak egy csoportja tört be Lettország területére és megrongáltak egy áramelosztót, illetve elloptak több kamerát.

A határvédelmi erők érkezése előtt visszamenekültek Fehéroroszország területére.

Dombrava a poszt végén implicit megvádolja a belarusz államot, hogy ők álltak az incidens mögött:

Belarusznak meg kell értenie, hogy az ilyen incidensek súlyos következményekkel járhatnak Belarusz számára.”

A NATO régóta figyelmeztet arra, hogy ehhez hasonló hibrid támadások veszélyeztetik a balti államokat, az ilyen incidensek ráadásul egyre merészebbek és veszélyesebbek lehetnek.

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