Menekíteni kellett a repülőgépeket: drónokkal és rakétákkal csaptak le a lázadók a kormányerők központjára

Ballisztikus rakétákkal és robbanóanyaggal megrakott drónokkal támadták a jemeni húszi lázadók szerdán az ádeni nemzetközi repülőteret, az egyik rakéta percekkel egy Kairóból érkező repülőgép tervezett leszállása előtt csapódott be a kifutópálya közelében - közölte a jemeni közlekedési minisztérium.

A gépet a szaúd-arábiai Dzsiddába irányították át, a futópályán lévő két másik repülőgépet pedig az újabb támadások veszélye miatt elvontatták onnan. Az ádeni repülőtér a húszik ellenőrzésén kívül álló jemeni területek legfontosabb nemzetközi légikikötője.

A húszik kedden is több szaúdi célpont ellen indítottak, illetve kíséreltek meg támadást.

A jemeni kormányt támogató, Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció közlése szerint Rijádtól északra elfogták és megsemmisítették egy ballisztikus rakétájukat, és lelőttek egy másikat is, amely Hamísz-Musait felé tartott.

Jahja Szarí húszi katonai szóvivő azt állította, hogy több drónnal támadták a rijádi Hálid király nemzetközi repülőteret, az abhai nemzetközi repülőteret, a Hamísz-Musaitban lévő légitámaszpontot pedig drónokon kívül ballisztikus rakétákkal is célba vették.

Az Iránnal szövetséges húszik és a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni kormányerők között az utóbbi hetekben a Báb el-Mandeb-szoros térségében éleződtek ki a harcok. A kormányerők a szaúdi vezetésű koalíció légi támogatásával ezen a héten ellentámadást indítottak, hogy visszafoglalják a húszik által szeptemberben megszerzett stratégiai területeket a szoros és Moha város környékén. Egyelőre nem lehet tudni, hogy tartós lesz-e a területfoglalásuk.

A Vörös-tengert az Ádeni-öböllel összekötő Báb el-Mandeb a világ egyik fontos hajózási útvonala, amelynek jelentősége tovább nőtt azóta, hogy az amerikai-iráni konfliktus blokkolja a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmet.

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