Moszkva megvillantotta a jövőt: filléres rakétákkal írnák át a modern hadviselés egyik alaptézisét

Az új légvédelmi rakéta az Alazany rakétacsalád egyik tagjára épül, és orosz források szerint mindössze egymillió rubelbe, azaz nagyjából 12 ezer dollárba kerülhet darabonként. A kiállított prototípus méretei alapján valószínűleg a 82,5 mm-es Alazany–6 rakéta szolgál az eszköz alapjául, nem pedig a már nem gyártott Alazany–2M, vagy az újabb, 60 mm-es Alazany–9 és Alazany–8M változatok.

Az Alazany–6 az eredeti konfigurációjában legfeljebb 12 kilométeres hatótávolsággal és 9,3 kilométeres csúcsmagassággal rendelkezik. A rakéta össztömege mindössze 8,8 kilogramm, amiből 0,66 kg-ot a jégképző töltet, 0,24 kg-ot pedig az önmegsemmisítő robbanóanyag tesz ki.

Az irányítatlan Alazany–6-ból úgy alakíthatnak ki légvédelmi rakétát, hogy az eredeti szórórendszert és az önmegsemmisítő mechanizmust egy új orr-részre cserélik, amelyben aerodinamikai kormányfelületek, egy vezérlőegység és egy kisebb harci rész kapna helyet. A szűkös költségkeret miatt a rakétát valószínűleg a földi indítóállásból vett rádióparancsi irányítással vezetik majd célra, mivel sem egy radarfej, sem egy infravörös önirányító fej nem férne bele a 12 ezer dolláros keretbe.

A rakéta indítórendszerét még nem mutatták be, de feltehetően az automatizált Elja–2 indítóállványra épülhet, amely 16 indítósínnel rendelkezik az Alazany–6 rakéták számára. Az Alazany–6-ot a 2000-es évek óta sorozatban gyártják, az új légvédelmi változat azonban egyelőre még fejlesztési szakaszban van.

Amennyiben a projektet sikerül megvalósítani, az olcsó rakéta komoly fejtörést okozhat az ukrán drónüzemeltetőknek, beleértve a sugárhajtású pilóta nélküli repülőgépeket használó egységeket is.

A légvédelem egyik legnagyobb jelenlegi gazdasági kihívása ugyanis az, hogy a célba vett drónok értékéhez képest aránytalanul drága elfogórakétákat kell használni a megsemmisítésükre.

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