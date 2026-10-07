Odaszólt az oroszoknak a WHO: azonnali magyarázatot követelnek, a Kreml széttárja karjait

A 28 éves Darja Sipilova múlt pénteken hunyt el egyelőre tisztázatlan eredetű tüdőgyulladásban. Az eset nemzetközi figyelmet keltett – Donald Trump amerikai elnök is reagált rá –, és mintegy 200 embert karanténba helyeztek. Az orosz egészségügyi felügyelet, a Roszpotrebnadzor kedden közölte, hogy az elhunyt kontaktszemélyeinél nem mutattak ki pestist, a karanténba zártak hatvan százalékát pedig már kiengedték.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója az X-en közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy a szervezetnek

további információkra van szüksége a súlyos tüdőgyulladás pontos okáról, a közegészségügyi intézkedéseket kiváltó kórokozóról, valamint egy állítólagosan szintén megbetegedett második alkalmazott állapotáról.

Hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok értelmében az időben történő, teljes körű és átlátható információmegosztás elengedhetetlen az egymásnak ellentmondó hírek tisztázásához.

A Kreml álláspontja szerint Oroszország a bevett eljárásoknak megfelelően tájékoztatta a WHO-t. Dmitrij Peszkov szóvivő óvatosságra intett a sajtóhírekkel kapcsolatban, mondván, a médiajelentések túlnyomó többsége hamis információ, ezért mindenkit arra kért, hogy a Roszpotrebnadzor által közölt hivatalos adatokra támaszkodjon. A hatóság szerdán nem reagált azonnal a WHO kérdéseire.

A halál pontos oka továbbra sem ismert. Bár egyes nyugati lapok meg nem nevezett orosz forrásokra hivatkozva egy második szibériai halálesetről is beszámoltak, a Reuters nem talált erre vonatkozó hiteles információt az orosz médiában. A WHO közölte, hogy a főigazgató korábbi nyilatkozatán túl egyelőre nem rendelkezik újabb részletekkel az ügyben.

A tüdőgyulladást számos kórokozó kiválthatja, a pestisbaktériumtól kezdve más bakteriális fertőzéseken át egészen az influenzáig vagy a koronavírusig.

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