Olyan követeléssel állt elő Brüsszel, amire még Ukrajna is nemet mondott: ennyit az EU-tagságról?

Az Európai Bizottság kedden hagyott jóvá egy bővítés előtti szakpolitikai felülvizsgálatot, amelynek célja az Európai Unió felkészítése a jövőbeli bővítési hullámokra.
A javaslat értelmében Brüsszel jelentősen korlátozná a pénzügyi támogatásokat és az érzékeny agrártermékek piacra jutását az újonnan csatlakozó tagállamok esetében.
A teljes piaci hozzáférés biztosítása helyett a testület inkább abban segítené Kijevet, hogy visszaszerezze korábbi, hagyományos exportpiacait, így az afrikai és közel-keleti régiót.
Viszockij a Bizottság javaslatára reagálva kijelentette, hogy Ukrajna számára alapvető különbség van az átmeneti időszak és a tartós korlátozás között. Mint fogalmazott, az előbbire felkészültek, az utóbbi viszont
ellentmondana a teljes jogú uniós tagság logikájának.
Jelezte, hogy Kijev nyitott az átmeneti megoldásokra – beleértve a támogatások fokozatos bevezetését, az ideiglenes kvótákat és az érzékeny termékekre vonatkozó védintézkedéseket –, de ragaszkodik ahhoz, hogy ezeknek legyen egyértelmű véghatáridejük.
Ukrajna lehetséges csatlakozása az agrártámogatások és az importszabályok terén is alapvető kérdéseket vet fel. Az ország évente több millió tonna gabonát értékesít a világpiacon, míg az Unióba szigorú kvótarendszer keretében szállít.
Egyes tagállamok – köztük Lengyelország – saját termelőik védelme érdekében korábban blokkolták az ukrán gabonaimportot.
Az ukrán agrárminiszter amellett érvelt, hogy Ukrajnát nem szabad kizárólag az európai gazdákra leselkedő veszélyként kezelni. Szerinte az ország segíthetne az EU-nak csökkenteni a harmadik országoktól való függőségét olyan termékeknél, mint a műtrágyák, a szója vagy a takarmányozásban használt lizin. Emellett az uniós termelők jobb hozzáférést kaphatnának a fekete-tengeri exportútvonalakhoz, Ukrajna pedig az élelmiszer-feldolgozó kapacitások bővítésére alkalmas befektetési célponttá válhatna. Viszockij hozzátette, céljuk az, hogy a tagság elérésekor az ukrán agrárszektor ne csupán gabonát és nyersanyagokat, hanem takarmányt, alapanyagokat, feldolgozott termékeket és bioüzemanyagot is kínáljon Európának.
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