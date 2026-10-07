Orosz pestisveszély: ráküldte Trump az amerikai hírszerzést az ügyre - Hamarosan minden kiderül

Trump saját elmondása szerint „nagyon hamar” beszélni fog az orosz vezetővel, ennek pontos időpontját azonban nem közölte.

Az orosz pestisgyanúról annyit mondott:

az amerikai hírszerzés már dolgozik, hogy kiderítse, pontosan mi történt Irkutszk térségében, „valószínűleg holnap” lesz egy részletes jelentés is a témában.

Ez egy kemény betegség. Egy olyan betegség, melyet régebben tudtunk kezelni, de ezek a mikróbál okosabbak és erősebbek lettek. Olyanok, mint egy hadsereg”

– mondta Trump az elszabadult, egyelőre ismeretlen betegségről.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain