12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Kármán András: a NER lebontása az alapja egy piaci versenyre épülő gazdasági fejlődésnek
Orosz pestisveszély: ráküldte Trump az amerikai hírszerzést az ügyre - Hamarosan minden kiderül
Globál

Orosz pestisveszély: ráküldte Trump az amerikai hírszerzést az ügyre - Hamarosan minden kiderül

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan telefonon beszélnek majd az Oroszországban felbukkanó súlyos betegségről, pestisgyanúról – írta meg az AP. A washingtoni vezető azt is közölte, hogy az amerikai hírszerzés dolgozik azon, hogy kiderítse, pontosan mi történt.

Trump saját elmondása szerint „nagyon hamar” beszélni fog az orosz vezetővel, ennek pontos időpontját azonban nem közölte.

Az orosz pestisgyanúról annyit mondott:

az amerikai hírszerzés már dolgozik, hogy kiderítse, pontosan mi történt Irkutszk térségében, „valószínűleg holnap” lesz egy részletes jelentés is a témában.

Ez egy kemény betegség. Egy olyan betegség, melyet régebben tudtunk kezelni, de ezek a mikróbál okosabbak és erősebbek lettek. Olyanok, mint egy hadsereg”

Még több Globál

Megreccsent az ukránok harci kedve, Putyin célkeresztjébe került Európa - Híreink az ukrán frontról szerdán

Trump: nem tűnik úgy, de valójában közel az ukrajnai háború vége

Ideje lenne újragondolni a magyarországi polgári védelmet?

– mondta Trump az elszabadult, egyelőre ismeretlen betegségről.

Kapcsolódó cikkünk

Megreccsent az ukránok harci kedve, Putyin célkeresztjébe került Európa - Híreink az ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Befektetési klub 2026

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: változik a vagyonadó terve és a kata is
Sajtóértesülés: titkos tárgyalást folytatott Donald Trump az egyik vezető NATO-hatalom kormányának megbuktatásáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility