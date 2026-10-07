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Rohamtempóban épül a világ legnagyobb repülőgép-hordozója: lekörözi a USS Gerald R. Fordot is
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Rohamtempóban épül a világ legnagyobb repülőgép-hordozója: lekörözi a USS Gerald R. Fordot is

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Rekordtempóban halad a kínai haditengerészet első nukleáris meghajtású szuper-repülőgép-hordozójának építése. A taliáni hajógyárban mindössze öt nap alatt három újabb fedélzeti szekciót szereltek a hajótestre - számolt be a Military Watch Magazine.

A 004-es típusjelzésű hadihajó – amelynek pontos specifikációit Peking hivatalosan nem hozta nyilvánosságra – már 2024 óta épül, és a műholdfelvételek alapján a törzse, valamint a felépítményei egyre tisztábban felismerhetők. A legutóbbi munkálatok során a repülőfedélzet elemeit illesztették a helyükre, ami a repülőgép-hordozók egyik legnagyobb és legösszetettebb szerkezeti egysége. Szeptemberben két nagyméretű, szponzonszerű kiegészítő struktúra is megjelent a bal oldalon, azóta pedig újabb fedélzeti szekciókat rögzítettek a hajótest körül.

Az építkezés 2026 folyamán több fontos mérföldkövet is elért. Augusztusban a hajótest hossza megközelítette a 320 métert, a szélessége pedig 46 méter volt a legszélesebb látható ponton – az orr-rész és a teljes repülőfedélzet nélkül. A frissebb felvételek alapján az elemzők úgy becsülik, hogy

az elkészült hordozó 336–339 méter hosszú lehet, amivel megelőzné az amerikai haditengerészet Gerald Ford-osztályú egységeit (333 méter), és a világ leghosszabb repülőgép-hordozójává válna.

A szuper-repülőgép-hordozó vízkiszorítása várhatóan megközelíti a 110 ezer tonnát, ami jelentősen felülmúlja a 2025-ben szolgálatba állított Fucsien repülőgép-hordozót, Kína első, elektromágneses katapulttal és CATOBAR-rendszerrel felszerelt egységét. A nagyobb méret több üzemanyag, fegyverzet, karbantartó kapacitás és repülőgép elhelyezését teszi lehetővé, míg a tágasabb fedélzet a párhuzamos fel- és leszállási műveleteket is biztosítja. Novemberben a műholdfelvételek alapján a hajótest belsejében reaktortartályra utaló szerkezeteket azonosítottak, ami megerősíti a nukleáris meghajtásra vonatkozó korábbi feltételezéseket.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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