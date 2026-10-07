Sorsfordító pillanathoz érkezett a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma: tehetetlen a lázadók ellen, de nehezen jön össze a nagy szövetség

Egyre jobban durvul a helyzet az Arab-félszigeten, a jemeni kormányerők nagyszabású offenzívát indítottak a síita iszlamista lázadók ellen, miközben folyamatosan támadások érik Szaúd-Arábia legfontosabb energetikai létesítményeit. Rijád a jelek szerint egyedül nem képes megbirkózni a fenyegetésekkel, ezért igyekszik egy szélesebb nemzetközi koalíciót összehozni az ügy támogatására. Az erőfeszítés eddig kisebb bukkanókkal halad, ráadásul a királyságnak még a régi nagy riválisával is dűlőre kell jutnia, ez lényegesen befolyásolhatja a konfliktus jövőjét.

Kiterjedt polgáháború

Október 4-én a délutáni órákban a jemeni kormányerők elnöki vezetői tanácsának elnöke, Rasid al-Alimi bejelentette, hogy nagyszabású szárazföldi hadműveletet indítanak a húszik – hivatalos nevükön Anszár Allah – ellen. A támadás az első néhány nap után egyelőre sikeresnek tűnik, a harcok további kimenetele továbbra is erősen kérdésesnek tűnik. Szaúd-Arábia szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható, hogy itt mi történik, ugyanakkor ennél is sokkal fontosabb Rijád számára, hogy

a szeparatisták egyszer és mindenkorra hagyjanak fel a területe fenyegetésével, vagy legalábbis hatékony védelmet tudjanak kiépíteni az érkező drónok és rakétákkal szemben.

BREAKING: Yemen's Houthis appear to have struck the Saudi Aramco oil refinery at Rabigh on Saudi Arabia's Red Sea coast, with new satellite imagery today showing a black smoke plume roughly 80 km trailing away from the site and the fire centred on the oil storage tanks and pressurised storage vessels. NASA FIRMS recorded a fire radiative power of 126 megawatts at the refinery, with a reading of 367 Kelvin, the ceiling the sensor can register, meaning the fire is hotter than the data shows. It is the first strike on the 400,000 barrels per day refinery since March 2022. — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) October 5, 2026

A helyzet aggasztó a királyság számára, mivel állandósultak a kulcsfontosságú létesítmények elleni támadások:

október 5-én a Vörös-tenger partján fekvő, az Aramco alá tartozó rabighi olajfinomítót érte csapás.

Két nappal korábban a fővárosban lőttek olajlétesítményeket, ez egyik finomítónál hatalmas tűz keletkezett.

ez egyik finomítónál hatalmas tűz keletkezett. Október 2-án a medinai Próféta-mecset energiaellátásért is felelős elosztóállomásra mértek csapást,

de korábban már az országon kelet-nyugati irányban futó csővezetéket és a Mekkát is érték már támadások – bár előbbiért végül nem a húszikat tették felelőssé.

A teljesség igénye nélküli felsorolásból is látszik, hogy épp ott ütik Szaúd-Arábiát, ahol a leginkább fáj: a fő állami bevételi forrást jelentő exportra szánt nyersanyagok infrastruktúrájánál. Az is szembetűnő az eddigiek alapján, hogy az ország egyszerűen nem rendelkezik azokkal védelmi képességekkel, amelyek elegendők az ellenséges eszközökkel szemben. Ez a helyzet a királyságnak és lényegében az szinte egész világnak kifejezetten terhes, mivel globálisan az egyik legnagyobb (az elmúlt években a második helyért ment a verseny Oroszországgal) olajtermelő és exportőr országról van szó. Ha az itteni kitermelés és export visszaesik, az megdobja az olajárakat. A fő cél, hogy a fenyegető húszi veszélyre végre stabil és hosszú távú megoldást találjanak. Elsődlegesen a húszi lázadók teljes semlegesítését tartják célszerűnek – erre utalnak al-Alimi szavai is, aki már a főváros, Szaná bevételéről beszél – de ez egyelőre nagyon távolinak tűnik. Ebben a helyzetben

Rijád igyekszik minél szélesebb nemzetközi támogatói kört maga mellé állítani, kihasználva a kapcsolatrendszerét.

A nagy szövetségesek

A legfontosabb támogató a regionális hegemón szerepkört betöltő Egyesült Államok lehetne, de Donald Trump amerikai elnök érezhetően nem akar most Jemennel túlzottan foglalkozni. Az továbbra is a jövő zenéje, hogy Iránban mihez kezdenek, a megegyezéstől a csapások folytatásáig széles a lehetőségek tárháza. Ez nem jelenti, hogy Washington totálisan magára hagyta a szövetségesét, de a segítség hírszerzési adatok megosztásában és tanácsadói szerepben kimerül, mellőzve a korábbi direkt csapásokat. Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok tiszteletben tartja a Szaúd-Arábia számra vállalt biztonsági kötelezettségvállalásait.

Rijád ezért inkább a Mekkai Védelmi Egyezményhez – ezt gyakran nevezik csak „arab NATO”-nak – fordul segítségért, amivel a védelmi szövetséget az első súlyos döntése elé állítja.

Pakisztán régóta felszerelésekkel és katonákkal támogatja Szaúd-Arábiát, de az atomhatalom eddig látványosan ódzkodott attól, hogy Jemenben beavatkozzon. Törökország csak 2026 augusztusában csatlakozott a regionális biztonsági csoporthoz. A felek között visszatérően előkerült, hogy a paktum értelmében direkt segítséget nyújtanak a Arab-félsziget hatalmának de Ankara és Iszlámábád érezhetően húzni akarta az időt. Elítélő nyilatkozatokat adtak ki, de a saját szempontjaikat szem előtt tartva inkább nem akartak határozottabban fellépni a szövetségesük mellett. Ez azzal magyarázható, hogy az országok Irán megtorlásától tartottak, valamint bőven van egyéb konfliktusuk is, ezektől nem akarják elvenni a figyelmet. Törökország egyre súlyosabb vitába keveredik Izraellel, míg Pakisztán rendszeresen fegyveres összecsapásokba keveredik a szomszédos Afganisztánnal, miközben az Indiával fennálló ellenségeskedésről sem szabad megfeledkezni.

A kívánt áttörés október 5-én jött el, amikor az esti órákban bejelentették egy rendkívüli ülést követően, hogy

azonnal megkezdik a kollektív védelmi kötelezettségvállalások gyakorlati végrehajtását, és megteszik a szükséges intézkedéseket a megállapodás szerinti katonai erők és képességek biztosítása, valamint azok gyors telepítése érdekében a Királyságban.

Beszédes ugyanakkor, hogy a közleményben nem említették meg a húszikat. Ez annak ékes jele, hogy továbbra is igyekeznek csak a minimális lépéseket megtenni, offenzív jellegű műveletekben nem veszek részt. Az nem világos, hogy a katonai erők telepítése pontosan mivel járul hozzá a konfliktushoz. Iszlámábád fegyvereket adhat a kormányerőknek a polgárháborúban, egyes információk szerint már Ádenben is tartózkodnak pakisztániak, de az nem világos, hogy pontosan milyen alkalmazásban.

Nagy valószínűséggel a mekkai paktum értelmében inkább

a helyi védelmi képességek megerősítésére koncentrálhatnak Szaúd-Arábiában.

Houthi forces appear to have successfully shot down a Saudi Air Force F-15 over Marib, seen here posing with the wreckage. https://t.co/TvWoHl5rXk — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 16, 2026

Ez fontos lehet a kulcsfontosságú létesítmények elleni támadások elhárításánál, valamint kapacitásokat szabadíthat fel a királyság számára. Az nem tisztázott, hogy pontosan miket küldenek Rijádnak, a monarchia elsősorban a légvédelmi képességekben szenved hiányt, erre kellene gyorsan megoldást találniuk, mielőtt a károk mennyisége és mértéke túl magas szintre nem jut. A másik szempont, hogy Rijád eddig is beavatkozott közvetlenül a déli szomszédjánál zajló polgárháborúba, légicsapásokkal. Ez nem mindig sült el jól, a jelentések szerint legalább egy (más források szerint már kettő) F-15-ös vadászgépet is elvesztettek bevetés közben. A jövőben fenntarthatják, vagy akár növelhetik is a műveletek számát, ha a szövetségesei elegendő védelmi technológiát küldenek számukra. Ennél közvetlenebb beavatkozásra egyelőre nem mutatkozik valós esély, de a konfliktus eszkalációjával a direktebb támogatás nem kizárható.

Régóta várt rendezés

A jemeni feszültség a Szaúd-Arábia közvetlen szomszédokkal alakított kapcsolataira is hatást gyakorolhat. Szeptember 29-én Manszúr bin Zajed al-Nahján, az Egyesült Arab Emírségek (EAE) alelnöke és miniszterelnök-helyettese a monarchiába látogatott, ahol az ország legmagasabb szintű vezetésével is tárgyalt, például Mohammed bin Szalmán koronaherceggel és testvérével, Kálid bin Szalmán herceggel, a védelmi miniszterrel. A találkozó jelentősége jóval nagyobb volt egy egyszerű protokolláris látogatásnál, ugyanis a szomszédos hatalmak finoman fogalmazva sem ápolnak túl rózsás kapcsolatot egymással. Ennek oka leginkább abban keresendő, hogy Abu-Dzabi és Rijád nagyon hasonló stratégiát fogalmazott meg a gazdasági diverzifikációval, a következő évtizedek fejlődési céljaival kapcsolatban, ami

egyre inkább riválisokká tette őket.

A két hatalom közötti versengést hosszasan lehetne taglalni, ugyanakkor ezen a megbeszélésen a közeledés került fókuszba, főképp a térséget érintő biztonsági fenyegetések fényében. Érdekesség, hogy a legsúlyosabb védelmi kihívást jelentő veszélyre, az amerikai-iráni háborúra az Öböl országai annak ellenére nem tudtak egységes fellépéssel reagálni, hogy hivatalosan egy szövetség tagjai. A csorbát kiküszöbölendő, most viszont elkezdtek közeledni a felek. Ez azért lehet fontos, mivel az Emírségek és Szaúd-Arábia egyszer már alakított koalíciót Jemenben. A két ország 2015-ben közösen beavatkoztak a szétesett országban, de az eltérő érdekek 2019-ben szakításhoz vezettek. Itt érdemes megjegyezni, hogy számos milícia létezik az országban, ezek időszakosan egymással is összecsapnak. A két hatalom az együttműködése során is más csoportokat támogatott, ami az elváláshoz vezetett. Ahogy a fentiekből számítani lehetett, nem sikerült túl szépen: az Emírségek katonái kivonultak, az általa támogatott helyi erők pedig összecsaptak a szaúdiak által támogatott fegyveresekkel. A feszültség 2025 decemberében csúcsosodott ki, amikor a jemeni rivális koalíciók ismét egymásnak ugrottak, ezt súlyos feszültséget okozott Rijád és Abu-Dzabi között is.

Látványos pillanata volt a – hivatalosan – szövetséges hatalmak közötti szakításnak, amikor az Emírségek bejelentette kilépését a szaúdi befolyásúnak titulált OPEC olajkartellből 2026 áprilisában.

Az is jelzésértékű volt, hogy az EAE a 2026 júliusában létrehozott Multinacionális Tengerészeti Védelmi Szövetségből is hiányzott – Omán mellett. A misszió célja, hogy biztosítsa a térségi hajózási útvonalak biztonságát.

Rijád sokoldalú regionális nyomás alatt áll, ezért ebben a helyzetben minden korábbi konfliktusának nem az eszkalálása, hanem a megoldása áll érdekében, ebben éppen a szomszédja lehet a kulcs. Abu-Dzabinak van tapasztalata és beágyazottsága Jemenben, korábban hasznos szövetségesnek bizonyult a koalícióban. Az Arab Gulf States Institute elemzése arra a következtetésre jutott, hogy a délnyugat-jemeni Nemzeti Ellenállási Erők vereségéhez Báb el-Mandebnál hozzájárulhatott, hogy a tavalyi incidenst követően elvesztették az Emírségek támogatását. A Middle East Eyenek nyilatkozó szakértők úgy vélik, hogy ebben a helyzetben az EAE „megmentőt” tudna játszani, ha felajánlaná a segítségét. Nem elhanyagolható, hogy Jemenben is növelhetné a befolyását, ami a regionális célkitűzéséhez illeszkedne. Kérdés, hogy a két rivális meddig tudna együttműködni a közös cél érdekében.

MAP: Operation Yemen Dawn is underway. Saudi backed forces are advancing around Dhubab and Bab el Mandeb under air cover from 100 coalition jets, while the Houthis seize Al Turbah and tighten their encirclement of Taiz. Fighting is also intensifying in Marib and Al Jawf, marking Yemen’s biggest battlefield shift in years. — Open Source Intel (@Osint613) October 5, 2026

Egyelőre kétséges, hogy hová futnak ki a jemeni polgárháború kiújuló összecsapásai, de Szaúd-Arábia érezhetően az elképzelésénél jóval lassabban halad egy széles regionális katonai koalíció létrehozásán. Korábban egyszer ezzel már zátonyra futottak, a helyzet most annyiban még kellemetlenebb, hogy közvetlen támadásokat kell elszenvedniük, ami súlyos gazdasági következményekkel járhat. Ékes bizonyítéka az egyre nehezebb kilátásoknak, hogy Rijád sorra függeszti fel a futurisztikus luxusberuházásait – bár megoszlanak a vélemények, hogy a megalomán projektek békeidőben felépültek volna. Fontos szempont, hogy

lényegében senkinek sem érdeke (kivéve iránt és szövetségeseit), hogy Szaúd-Arábia túlságosan meggyengüljön.

Trump szorgalmazza, hogy az EAE mellett Katar is aktívabban vegyen részt a közel-keleti feszültségek direkt megoldásában, de Doha egyelőre nem mutat aktivitást ebben. Az bizonyosnak tűnik, hogy egységfrontot ezúttal sem tudnak összehozni, ami nyilvánvalóan a régió mélyen beágyazott törésvonalaiból fakadozik, ebből eredeztethető, hogy az Irán elleni amerikai támadásoknál sem kooperáltak a válasznál. Ez végső soron a világ egyik legfontosabb olajhatalmának átmeneti meggyengülését, regionális befolyásának visszaesését eredményezheti. Kivéve, ha a kormányerők gyors sikereket érnek el a húszik ellen, vagy valahogy sikerül – akár tűzszüneti megállapodás árán is – visszafogni a támadásokat.

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