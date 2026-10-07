Súlyos tabu dőlt meg Németországban: váratlan eredményt hozott a titkos szavazás, az egész kormány beleremeghet

A német kormánykoalíció kisebbik ereje, a szociáldemokrata SPD politikusai a berlini Bebelplatzra, a náci könyvégetések helyszínére vonultak ki tiltakozásul hétfő este, miután aznap Szász-Anhalt tartomány parlamentje a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) jelöltjét, Tobias Rauscht választotta meg házelnöknek. Az SPD nehezményezi, hogy a titkos szavazáson feltehetően a nagyobbik koalíciós partner, a CDU egyes képviselői is Rauschra voksoltak, megbontva ezzel a „tűzfalat”, amelyet a mérsékelt pártok a szélsőjobboldalinak tartott AfD elé emeltek.

A Tagesschau.de beszámolója szerint az SPD több képviselője Boris Pistorius védelmi miniszter vezetésével a Bundestag épületétől a Bebelplatzra vonult hétfő este, ahol Adolf Hitler hatalomra jutását követően, 1933. május 10-én a nácik mintegy 20 ezer, általuk nemkívánatosnak tartott könyvet égettek el. A képviselők az alkotmány egy-egy példányát vitték magukkal a spontán szervezett demonstrációra.

Hétfőn korábban a keleti Szász-Anhalt tartomány parlamentje az AfD jelöltjét, Tobias Rauscht választotta meg a tartományi parlament elnökének. Ezzel először került egy tartományi parlament élére AfD-s politikus. Megválasztását megelőzte, hogy a szeptember 6-án Szász-Anhaltban tartott tartományi választásokon a sokak által szélsőjobboldalinak nevezett párt 43 százalékkal első helyet szerzett.

A magdeburgi parlamentben tartott hétfői titkos szavazáson 48 képviselő voksolt az AfD jelöltjére. Az AfD képviselőinek száma 39, de Rauscht támogatásáról biztosította a radikális baloldali BSW 5 képviselője is.

4 szavazatról viszont nem tudni, honnan jöhetett, a baloldali pártok ugyanakkor azt gyanítják, hogy a CDU egyes képviselői szavaztak Rauschra.

Lars Klingbeil, az SPD elnöke, egyben alkancellár a helyzet tisztázására szólította fel a szövetségi szinten koalíciós partner CDU-t. Klingbeil szerint tabudöntés, hogy egy szélsőjobboldali politikust ilyen magas tisztségre választanak meg.

Az SPD főtitkára, Tim Klüssendorf pedig azt nyilatkozta:

Egyértelmű elvárásom a CDU-val szemben az, hogy haladéktalanul tisztázza, ki tartotta helyesnek ezt a végzetes döntést a soraikból.

Thorsten Frei, a CDU és a CSU Bundestag-frakciójának vezetője aggasztónak nevezte Rausch megválasztását, ugyanakkor nem akart spekulációkba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy vajon CDU-s képviselők adták-e voksukat az AfD jelöltjére.

A mérsékelt pártok hagyományosan tűzfalat (Brandmauer) tartanak fenn az AfD-vel szemben, vagyis tartományi szinten sem hajlandók koalícióra lépni a szélsőjobboldalinak tartott párttal. Bár a CDU-nak erről külön párthatározata is van, különösen a volt NDK területén lévő tartományok egyes CDU-s politikusai nyitottak lennének az AfD-vel való együttműködésre. Maga az AfD is rendszeresen szorgalmazza, hogy a CDU nyisson irányukba.

A „tűzfal” kérdése valószínűleg felmerül majd a CDU/CSU és az SPD koalíciós bizottságának ülésén is, amelyet kedd este tartanak Berlinben.

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