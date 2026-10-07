Több tucat embert akart megölni a plázában: az Iszlám Állam segítségével terveztek merényletet Minnesotában

Merényletet akadályozott meg az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a támadást egy tinédzser akarta rohamkarabéllyal elkövetni Minnesota államban, a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában.

A 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni a hónap végén a Mall of America nevű bevásárlóközpontban

- közölte Dan Rosen minnesotai kerületi ügyész szerdai sajtótájékoztatóján.

A Fehér Ház szerint Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, akit kedden vettek őrizetbe,

az Iszlám Állam nemzetközi terrorhálózat segítségével tervezte elkövetni a merényletet.

Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI-ügynöknek fizetett 600 dollárt, akitől meg akart vásárolni egy AK-47 rohamkarabélyt és 200 lőszert.

Az FBI-ügynökkel folytatott üzenetváltásban Mohamud több alkalommal is közölte, hogy merényletet akar elkövetni nem muszlimok ellen - közölte a vádhatóság.

Az ügyész szerint a fiút terrorcselekmény elkövetésének szándékán kívül egy, a terrorszervezetek listáján szereplő külföldi szervezet anyagi támogatásával is vádolják.

A magát Észak-Amerika legnagyobb bevásárlóközpontjaként hirdető Mall of Americában több mint 500 üzlet működik.

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