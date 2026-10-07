Tragikus véget ért a Bulgária melletti dróncsapás: odaveszett az Alfa Watan teljes legénysége

A mentőakció leállítását Rumen Nikolov, a bolgár Tengerészeti Igazgatóság vészhelyzeti és mentési főigazgatója jelentette be.

A keresés során egy felborult csónakot, három mentőtutajt és a hajó felszerelésének darabjait találták meg, a legénység tagjait azonban nem lelték fel.

Az elsüllyedt hajó tengerészeinek semmilyen nyoma nincs, és várhatóan nem is lesz. A drón roncsairól sem rendelkezünk információval"

– fogalmazott Nikolov. Az előzetes adatok alapján a teherhajó mindössze három perc alatt süllyedt el.

Nyilvános adatok szerint az Alfa Watan togói zászló alatt hajózott.

Kedd hajnalban két hajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren, Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében. Az egyik tengeri jármű elsüllyedt, a másik megsérült; utóbbi legénységét sikerült kimenteni, míg az elsüllyedt hajó tengerészei eltűntek. Nikolov hangsúlyozta, hogy az incidens a bolgár keresési és mentési felelősségi övezetben történt, nem pedig az ország felségvizein, amelyek a parttól 12 tengeri mérföldig terjednek.

Rumen Radev bolgár miniszterelnök kedden még úgy nyilatkozott,

nem egyértelmű, hogy Oroszország vagy Ukrajna indította-e a drónokat.

Szerdán viszont bejelentette, hogy a kormány a támadás hatására öt újabb légvédelmi rakétarendszer beszerzését hagyja jóvá.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán fegyveres erők semmilyen hadműveletet nem hajtottak végre abban az övezetben, ahol a két civil hajót támadás érte. Tájékoztatása szerint az ukrán haditengerészet felvette a kapcsolatot a bolgár partnerhatóságokkal, és megállapították, hogy egy tengeri és légi drónokat egyaránt alkalmazó, kombinált orosz támadásról volt szó. Ezt Bulgária nem erősítette meg.

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