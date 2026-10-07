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Trump: nem tűnik úgy, de valójában közel az ukrajnai háború vége
Globál

Trump: nem tűnik úgy, de valójában közel az ukrajnai háború vége

Portfolio
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Nem tűnik úgy, de az igazság az, hogy az ukrajnai háború közelít a végéhez – ezt Donald Trump amerikai elnök mondta az UNN cikke szerint.

Trump arról beszélt: nyolc háborút zárt le, „hamarosan ennek [az ukrajnai háborúnak] is vége lesz.”

Olyan sok ember hal meg ebben a háborúban, ami teljesen értelmetlen… Higgyék vagy sem, a lezárás a végéhez közelít, még ha nem is tűnik úgy”

– mondta az amerikai elnök.

Arról is beszélt, hogy azt gondolta, hogy könnyebb lesz lezárni az ukrajnai háborút, viszont „dolgozik az ügyön.”

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

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