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Vészjósló figyelmeztetést küldött a hírszerzés: nyugati célpontok ellen készül Oroszország
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Vészjósló figyelmeztetést küldött a hírszerzés: nyugati célpontok ellen készül Oroszország

Portfolio
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Oroszország egyre határozottabban próbálja megzavarni az Ukrajnának fegyvereket szállító dán vállalatokat – erősítette meg a dán Nemzetbiztonsági és Hírszerzési Szolgálat (PET) elemzője a Reutersnek október 7-én.

Josefine Christensen elmondta, hogy Moszkva figyelmének középpontjába egyre inkább a nyugati katonai segítségnyújtáshoz közvetlenül kapcsolódó célpontok kerültek. Közlése szerint Oroszország tavasszal még számos műveletet tervezett, de azokat csak kis részben hajtotta végre, a nyár elejétől viszont jelentősen megnőtt a befejezett akciók száma. Az elemző hozzátette, hogy Moszkva műveleti merészsége fokozódik, mivel

olyan célpontokat igyekszik eltalálni, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a frontvonalra, vagyis a fegyvergyártásra.

Az akciók végrehajtásához Oroszország az interneten toborzott embereket vet be. Ezeket az egyéneket kezdetben gyakran információgyűjtéssel vagy a célpontok lefényképezésével bízzák meg, mielőtt komolyabb feladatokat kapnának. Az európai dróngyártók és -szállítók kiemelt figyelmet vonzanak. Christensen felidézte, hogy az orosz védelmi minisztérium áprilisban közzétett egy listát az európai dróngyártásban és alkatrész-előállításban részt vevő vállalatokról. Oroszország koppenhágai nagykövetsége a Reuters megkeresésére tagadta, hogy Moszkva szabotázsakciókat hajtana végre Európában.

A Dán Katonai Hírszerző Szolgálat (DDIS) már szeptemberben figyelmeztetett arra, hogy Oroszország a következő hónapokban fokozhatja hibrid tevékenységét a nyugati országokkal szemben. A szolgálat értékelése szerint Moszkva egyre nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot mutat az európai biztonsági helyzet romlásával párhuzamosan. A támadások között a

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kritikus infrastruktúrát célzó, romboló hatású kiberműveletek és a jelentős áldozatkockázattal járó szabotázsakciók egyaránt előfordulhatnak.

A DDIS példaként hivatkozott a németországi Lipcse/Halle repülőtér elleni meghiúsított dróntámadásra, amelyet a német hatóságok Oroszországnak tulajdonítottak. A szolgálat 2025 februárjában közzétett korábbi értékelése szerint Oroszország bizonyos feltételek teljesülése esetén mintegy hat hónapon belül képes lehet helyi háborút indítani egy szomszédos ország ellen, körülbelül két éven belül regionális konfliktust kirobbantani a balti térségben, nagyjából öt éven belül pedig nagyszabású európai háborút viselni.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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