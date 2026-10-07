Vészjósló figyelmeztetést küldött a hírszerzés: nyugati célpontok ellen készül Oroszország

Josefine Christensen elmondta, hogy Moszkva figyelmének középpontjába egyre inkább a nyugati katonai segítségnyújtáshoz közvetlenül kapcsolódó célpontok kerültek. Közlése szerint Oroszország tavasszal még számos műveletet tervezett, de azokat csak kis részben hajtotta végre, a nyár elejétől viszont jelentősen megnőtt a befejezett akciók száma. Az elemző hozzátette, hogy Moszkva műveleti merészsége fokozódik, mivel
olyan célpontokat igyekszik eltalálni, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a frontvonalra, vagyis a fegyvergyártásra.
Az akciók végrehajtásához Oroszország az interneten toborzott embereket vet be. Ezeket az egyéneket kezdetben gyakran információgyűjtéssel vagy a célpontok lefényképezésével bízzák meg, mielőtt komolyabb feladatokat kapnának. Az európai dróngyártók és -szállítók kiemelt figyelmet vonzanak. Christensen felidézte, hogy az orosz védelmi minisztérium áprilisban közzétett egy listát az európai dróngyártásban és alkatrész-előállításban részt vevő vállalatokról. Oroszország koppenhágai nagykövetsége a Reuters megkeresésére tagadta, hogy Moszkva szabotázsakciókat hajtana végre Európában.
A Dán Katonai Hírszerző Szolgálat (DDIS) már szeptemberben figyelmeztetett arra, hogy Oroszország a következő hónapokban fokozhatja hibrid tevékenységét a nyugati országokkal szemben. A szolgálat értékelése szerint Moszkva egyre nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot mutat az európai biztonsági helyzet romlásával párhuzamosan. A támadások között a
kritikus infrastruktúrát célzó, romboló hatású kiberműveletek és a jelentős áldozatkockázattal járó szabotázsakciók egyaránt előfordulhatnak.
A DDIS példaként hivatkozott a németországi Lipcse/Halle repülőtér elleni meghiúsított dróntámadásra, amelyet a német hatóságok Oroszországnak tulajdonítottak. A szolgálat 2025 februárjában közzétett korábbi értékelése szerint Oroszország bizonyos feltételek teljesülése esetén mintegy hat hónapon belül képes lehet helyi háborút indítani egy szomszédos ország ellen, körülbelül két éven belül regionális konfliktust kirobbantani a balti térségben, nagyjából öt éven belül pedig nagyszabású európai háborút viselni.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Több tucat embert akart megölni a plázában: az Iszlám Állam segítségével terveztek merényletet Minnesotában
Nem mindennapi módon bukott le az elkövető.
Forrong az európai hatalom, és nem látszik a vége: gránát szakította le egy fiú kezét
A kormány október végén válaszol a középiskolások követeléseire.
Keményen üzent Európának Trump jobbkeze, de egy kínos ügyről egyetlen szót sem ejtett
Az Akropolisz előtt tartott beszédet.
Több mint két évtizedes rekord dőlt meg Amerikában
2002 óta nem volt ilyen.
Vészjósló figyelmeztetést küldött a hírszerzés: nyugati célpontok ellen készül Oroszország
Moszkvában készen áll a recept.
Ambicíózus programmal állt elő az ember, aki felforgathatja egész Európát: csak lázálom a nagy terv?
Így állítaná talpra a gazdaságot.
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Közel kétszer annyi hitelt vehet fel, aki átalányadózásból visszatér a katába
A kata tervezett átalakítása számos vállalkozó előtt nyithatja meg a visszatérés lehetőségét. A kata tervezett átalakítása után visszatérő átalányadózók akár közel kétszer annyi hi
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
BUX 2026: van még felértékelődési potenciál a magyar részvénypiacon?
A BUX az idei évben már közel 40 százalékos pluszban is járt, de a magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is diszkontot mutat régiós és feltörekvő piaci összevetésben. Mi hajthatja a
Már látszik, hogy szigorú lesz a vagyonadó, megkerülni sem lesz egyszerű
Sokaknak fájni fog az új intézkedés.
Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról
A többség sikeres bevezetést vár, csak az időpontokban van eltérés.
Odaveszhet az állampapírok teljes adómentessége?
Mi lesz most?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!