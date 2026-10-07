Zelenszkij állítólag nagyon felhúzta magát a Tisza-kormány lépésein, alaposan félrement a magyar-ukrán viszony

Szeptember végén még úgy tűnt, mélypontra jutottak a kétoldalú kapcsolatok, miután a magyar kormányfő váratlanul bejelentette, hogy Magyarország nem vesz részt az ukrán kezdeményezésű Kárpáti Nyolcak (K8) regionális együttműködésben. Ezzel egy időben egy stratégiai fontosságú gazdasági megállapodás is kútba esett, amelynek keretében a MOL és az ukrán Naftohaz közös kárpátaljai olajtárolót üzemeltetett volna.
A visszalépés Kijevben komoly felháborodást váltott ki, különösen azért, mert az ukrán vezetés a csúcstalálkozó margóján egy kétoldalú Zelenszkij–Magyar-találkozót is felajánlott a feszültségek rendezésére.
A viszony őszi elhidegülése éles ellentétben állt a tavaszi ígéretekkel. Magyar Péter kormánya a hivatalba lépése után azonnal megkezdte a kapcsolatok normalizálását, Orbán Anita külügyminiszter pedig már májusban elindította a szakértői tárgyalásokat a kárpátaljai magyarok jogairól. A diplomáciai gépezetbe azonban hamar porszem csúszott, amikor
a magyar miniszterelnök hetekkel később Párizsban egyoldalúan, az ukrán felet meglepve jelentette be a teljes körű megállapodást.
A kommunikációs zavarokat nyáron konkrét politikai lépések követték. Bár a felek elvileg közeledtek egymáshoz, Budapest júliusban váratlanul blokkolta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak újabb fejezeteit, arra hivatkozva, hogy Kijev még nem módosította a kisebbségi törvényeket.
Az ukrán fél ezzel szemben úgy tudta, hogy a megegyezés értelmében erre az év végéig van idejük.
A feszültséget tovább növelte, hogy a legfelsőbb szintű találkozók sorra meghiúsultak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyári budapesti látogatása logisztikai és protokolláris okokból elmaradt, kora ősszel pedig az ukrán és a magyar házelnök, Ruszlan Sztefancsuk és Forsthoffer Ágnes találkozóját sem sikerült összehozni, noha az ukrán parlament gesztusként elítélte a történelmi, magyarellenes szovjet sérelmeket.
A Válasz Online úgy tudja: Zelenszkij elnök egy ponton kifejezetten dühös lett a magyar félre, mivel úgy látta, Budapest folyamatosan ignorálja Kijev békülékeny gesztusait.
A K8-csúcs körüli szeptemberi botrány és az azt követő, legfelsőbb szintű közösségi médiás üzengetések után végül az ENSZ-közgyűlés New York-i hete hozta el a békülést. Orbán Anita és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter háttértárgyalásainak köszönhetően a felek visszatértek a konstruktív diplomáciához. Ennek első kézzelfogható eredményeként az ukrán törvényhozás október 1-jén tárgysorozatba vette a vitatott oktatási törvény módosítását, amit a helyi magyar érdekképviseletek is azonnal üdvözöltek.
A kijevi parlament, a Rada várhatóan a jövő hét elején szavaz a módosításról. Ha a jogszabályt elfogadják, Magyarország még az október 15-én kezdődő uniós csúcs előtt hozzájárulhat az ukrán csatlakozási tárgyalások 2. és 3. klaszterének megnyitásához, ami végleg lezárhatja a két ország között hónapok óta, sőt inkább évek óta tartó diplomáciai huzavonát.
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