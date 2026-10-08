Adóssághegy, diáklázadás, Le Pen: egyszerre szakadhat rá minden Franciaországra

A szakértő szerint a francia költségvetés 1975 óta nem volt egyensúlyban, miközben a társadalom erősen ragaszkodik a jóléti állam vívmányaihoz, különösen a nyugdíj- és szociális kiadásokhoz. A helyzetet tovább súlyosbította a Covid-válság költségvetési hatása, az államadósság növekedése, valamint az, hogy a 2024-es előrehozott választások után töredezett parlament alakult ki, amelyben nincs stabil reformtöbbség.
A jelenlegi tiltakozáshullám közvetlen kiváltó oka az oktatási rendszer állapota: a diákok lyukasórákra, tanárhiányra, túlzsúfolt osztályokra, leromlott iskolaépületekre és a telefonhasználat szigorú korlátozására panaszkodnak. Fejérdy szerint ugyanakkor a megmozdulások mögött erős politikai dimenzió is van: a radikális baloldali Lázadó Franciaország és Jean-Luc Mélenchon köre aktívan támogatja a tiltakozásokat, miközben más baloldali pártok is utcára hívták szimpatizánsaikat. A szakértő úgy látja, a tüntetések lendülete akár az őszi iskolai szünettel vagy az erőszak elharapózásával is megtörhet, de a mögöttes elégedetlenség nem fog eltűnni.
A válság politikai tétje a 2027-es elnökválasztás közeledtével különösen nagy.
Macron nem indulhat újra, a centrista tábor hitelessége meggyengült, miközben Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés támogatottsága tartósan magas.
Fejérdy szerint Le Pen szinte biztosan bejuthat a második fordulóba, de győzelme attól függ, ki lesz az ellenfele:
- egy erős centrista jelölttel szemben továbbra is nehéz dolga lenne,
- míg egy radikális baloldali kihívó esetén jelentősen megnőnének az esélyei.
A francia válság így egyszerre költségvetési, társadalmi és politikai természetű, amelyben a reformkényszer és a választói ellenállás egyre élesebben ütközik.
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