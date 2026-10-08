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Áll a bál az európai hatalom hadseregében: Oroszországnak való kémkedéssel vádolják a tengerészt
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Áll a bál az európai hatalom hadseregében: Oroszországnak való kémkedéssel vádolják a tengerészt

Portfolio
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Oroszországnak való kémkedés vádjával állították bíróság elé a brit Királyi Haditengerészet egyik aktív állományú tagját. A 24 éves Teddy Youngot többek között azzal gyanúsítják, hogy visszaélt a titkos katonai adatokhoz való hozzáférésével, és orosz nyelvű üzenetben próbált minősített információkat átadni - írja a Guardian.

A bedfordshire-i férfit kedden tartóztatták le az otthonában a londoni terrorelhárítás (CTPL) által lefolytatott nyomozás után. A Metropolitan Police csütörtökön közölte, hogy

Young ellen a nemzetbiztonsági törvény nyomán emeltek vádat,

miután az ügyészség szerdán engedélyezte az eljárás megindítását.

Helen Flanagan, a CTPL vezetője kiemelte, hogy rendkívül súlyos vádakról van szó a fegyveres erők egy aktív tagjával szemben, a nyomozás során pedig szorosan együttműködtek a brit Honvédelmi Minisztérium illetékes szerveivel. Hozzátette, hogy az ügy nem áll összefüggésben a fairfordi RAF-légibázison nemrég történt incidens vizsgálatával.

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Young haditengerészeti hírszerzőként magas szintű biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezett, amellyel a vád szerint visszaélt. Egy hadihajón teljesített szolgálata során titkos védelmi és hírszerzési adatokhoz fért hozzá, majd

a gyanú szerint orosz nyelvű üzenetet fogalmazott meg minősített adatokkal, és lépéseket tett az orosz hatóságokkal való kapcsolatfelvételre.

A férfit először tavaly májusban vették őrizetbe, majd felfüggesztették a szolgálat alól. Mostani letartóztatásáig felmentett állományban volt. A vád szerint 2024. november 26. és 2025. május 21. között készült a minősített adatok átadására, valamint ebben az időszakban szerzett meg, másolt és tárolt védett információkat egy meg nem nevezett külföldi hatalom javára.

Youngot a westminsteri bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, a következő tárgyalását pedig október 16-án tartják a londoni Old Bailey központi büntetőbíróságon.

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Címlapkép forrása: Jeff J Mitchell/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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