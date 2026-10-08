Áll a bál az európai hatalom hadseregében: Oroszországnak való kémkedéssel vádolják a tengerészt

A bedfordshire-i férfit kedden tartóztatták le az otthonában a londoni terrorelhárítás (CTPL) által lefolytatott nyomozás után. A Metropolitan Police csütörtökön közölte, hogy
Young ellen a nemzetbiztonsági törvény nyomán emeltek vádat,
miután az ügyészség szerdán engedélyezte az eljárás megindítását.
Helen Flanagan, a CTPL vezetője kiemelte, hogy rendkívül súlyos vádakról van szó a fegyveres erők egy aktív tagjával szemben, a nyomozás során pedig szorosan együttműködtek a brit Honvédelmi Minisztérium illetékes szerveivel. Hozzátette, hogy az ügy nem áll összefüggésben a fairfordi RAF-légibázison nemrég történt incidens vizsgálatával.
Young haditengerészeti hírszerzőként magas szintű biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezett, amellyel a vád szerint visszaélt. Egy hadihajón teljesített szolgálata során titkos védelmi és hírszerzési adatokhoz fért hozzá, majd
a gyanú szerint orosz nyelvű üzenetet fogalmazott meg minősített adatokkal, és lépéseket tett az orosz hatóságokkal való kapcsolatfelvételre.
A férfit először tavaly májusban vették őrizetbe, majd felfüggesztették a szolgálat alól. Mostani letartóztatásáig felmentett állományban volt. A vád szerint 2024. november 26. és 2025. május 21. között készült a minősített adatok átadására, valamint ebben az időszakban szerzett meg, másolt és tárolt védett információkat egy meg nem nevezett külföldi hatalom javára.
Youngot a westminsteri bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, a következő tárgyalását pedig október 16-án tartják a londoni Old Bailey központi büntetőbíróságon.
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