A New York Times beszámolója szerint Bryce Vincent Gowryluk egy nyolcórásra tervezett, nehéz hegyi túrára indult a Vancouver melletti hegyekben. Bár rendszeresen túrázik, gyakran jár beltéri mászóterembe, és korábban már feljutott az 1504 méter magas Crown Mountain csúcsára is, ezt a konkrét útvonalat még nem ismerte. A tervezéshez digitális térképek és túraalkalmazások mellett Claude-ot, az Anthropic mesterségesintelligencia-chatbotját is használta.
A fiú a mintegy 1250 méter magas Grouse Mountain tetejéről indult tovább, majd meredek, sziklás terepen haladt, mielőtt egy sziklatömbökkel teli völgybe ereszkedett volna. Jelzett ösvény híján azt hitte, a Crown Couloir felé tart. Ez a Crown Mountain oldalában futó, jelzetlen, meredek útvonal, ami nagyjából 400–500 méter szintemelkedéssel vezet a 1504 méteres csúcs közelébe, és inkább a túrázás és a sziklamászás határterületére esik, nem hagyományos túraösvény.
Valójában azonban a beszédes nevű Widowmaker („özvegycsináló”) Arete-re tévedt, egy meredek, kitett, vagyis nagy esésveszélyű sziklaformációra, amelyhez általában kötélre és más mászófelszerelésre van szükség.
Bryce vitt magával beülőt, sisakot és mászócipőt, a mentésvezető szerint azonban nem volt megfelelően felkészülve arra a sziklamászó helyzetre, amelybe került. A terep egyre nehezebbé vált, míg végül
egy körülbelül másfél méter széles földpárkányon rekedt: mögötte meredek esés, előtte csaknem függőleges sziklafal volt.
Miután rájött, hogy nem tud biztonságosan továbbmenni vagy visszafordulni, felhívta az édesanyját, majd a rendőrséget. A riasztott North Shore Rescue önkéntes mentőcsapat telefonon bemérte a helyzetét, és helikoptert küldött érte. Amíg a mentésre várt, két mászó, akik meghallották a segélykiáltásait, hőtartó fóliával és élelemmel segítette; Bryce cserébe egy fejlámpát adott nekik.
A helikopter a sziklafal közelsége miatt nem tudott közvetlenül odarepülni hozzá. Végül két mentő ereszkedett le a párkány fölötti sziklára, egyikük kötéllel lejutott Bryce-hoz, majd biztonságosabb pontra vezette, ahonnan a helikopter már ki tudta emelni.
Paul Markey, a North Shore Rescue mentésvezetője szerint Bryce felszerlése megfelelő volt egy nehéz túrához, de ilyen sziklamászó helyzethez nem. A mentés után arra figyelmeztette, hogy
ne hagyatkozzon mesterséges intelligenciára útvonaltervezésnél, és ne másszon egyedül.
Markey szerint az AI javaslatait csak megfelelő terepismerettel és józan mérlegeléssel szabad kezelni.
Bryce később azt mondta, nem Claude-ot hibáztatja, hanem saját tévedésének tartja a történteket. A mászásról nem akar lemondani; egyik célja, hogy a legfiatalabb kanadaiként jusson fel a Mount Everestre. Az AI-hoz való viszonya ugyanakkor megváltozott: tanulásra, szervezési feladatokra és üzleti célokra továbbra is használná, túraútvonalak tervezésére viszont már nem.
A vancouveri hegyimentésről szóló NYT-sztori önmagában kissé túlhúzott: nem azt bizonyítja, hogy „az AI veszélybe sodort egy túrázót”, hanem azt, hogy egy nehéz, jelzetlen terepre induló felhasználó több digitális eszköz – köztük Claude – tanácsait is bevonta, majd a terepen rossz döntési láncba került.
A chatbot szerepe létező, de nem kizárólagos ok: legalább ilyen fontos volt az egyedüli mászás, a helyismeret hiánya, a terep hibás felmérése és a visszafordulási pont elmulasztása. A téma ettől még nem mondvacsinált. Az elmúlt két évben több olyan ügy is volt, amelyben AI-rendszerek válaszai valós döntési helyzetekben – hegyi túrázásnál, mentális krízisben, egészségügyi vagy jogi kérdésekben – váltak kockázati tényezővé. A tanulság nem az, hogy az AI „rémség”, hanem az, hogy a magabiztos gépi válasz veszélyes lehet, ha a felhasználó szakmai kontroll, terepismeret vagy józan ellenőrzés nélkül cselekvési utasításként kezeli.
Kapcsolódó ügyek a teljesség igénye nélkül témák szerint:
Túrázás, terepi kockázat
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Mount Shasta – Három túrázót mentettek ki Kaliforniában, miután a beszámolók szerint Google Gemini és AllTrails segítségével tervezték meg az útvonalat és a logisztikát, de alábecsülték a terep, az idő, az élelem- és vízigény kockázatait.
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Tátra – Lengyel turisták ChatGPT-javaslat alapján folytattak egy téli magashegyi útvonalat, majd a TOPR mentőinek kellett segíteniük rajtuk.
Kiskorúak, mentális egészség, chatbot-függés
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Character.AI – Egy floridai anya pert indított a Character.AI és a Google ellen, azt állítva, hogy 14 éves fia érzelmileg függővé vált egy chatbot-karaktertől, és ez hozzájárult az öngyilkosságához.
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OpenAI – Egy 16 éves kaliforniai fiú szülei beperelték az OpenAI-t és Sam Altmant, azt állítva, hogy a ChatGPT-vel folytatott hosszabb beszélgetések szerepet játszottak fiuk halálában.
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Kaliforniai SB 243 – Kalifornia külön szabályozást fogadott el az AI-társchatbotokra, többek között kiskorúak védelmére, önsértési protokollokra és szexuális tartalmak korlátozására.
Egészségügy, pszichológiai tanácsadás, szakmai határátlépés
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Pennsylvania – Pennsylvania pert indított a Character.AI ellen, mert az állam szerint chatbot-karakterek engedéllyel rendelkező orvosnak vagy pszichiáternek adták ki magukat, és mentális egészségi tanácsokat adtak.
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Meta – A Reuters szerint egy belső Meta-dokumentum olyan chatbot-viselkedéseket is megengedhetőnek kezelt, amelyek gyerekekkel folytatott érzéki beszélgetésekre és hamis orvosi információkra vonatkoztak; a cég a megkeresés után módosításokat jelzett.
Jogi, fogyasztóvédelmi és üzleti felelősség
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Air Canada – Egy kanadai döntőbizottság felelőssé tette az Air Canadát a saját chatbotja által adott téves tájékoztatásért egy gyászeseti kedvezményes jegy ügyében.
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New York – New York város hivatalos üzleti chatbotja olyan tanácsokat adott vállalkozóknak, amelyek követése a beszámolók szerint jogsértő lett volna.
Címlapkép forrása: Fred Marie/Art in All of Us/Corbis via Getty Images
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