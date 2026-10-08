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Bejelentette Donald Trump, meddig nem fogja megtámadni újra Teheránt
Globál

Bejelentette Donald Trump, meddig nem fogja megtámadni újra Teheránt

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem indít újabb támadást Irán ellen a november 3-i félidős választások előtt, ezzel nyíltan a belpolitikai naptárhoz kötve az esetleges további katonai lépések ütemezését. A kijelentés drámai fordulatot jelent ahhoz képest, hogy alig egy nappal korábban az elnök még újabb csapásokat helyezett kilátásba Teherán ellen - írta a CNBC.

Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében közölte, hogy "produktív tárgyalásokat" folytatnak Iránnal, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Irán elleni tengeri blokád továbbra is érvényben marad, és Teherán nem juthat atomfegyverhez.

A hangnemváltás hátterében az állhat, hogy a háború lakossági támogatottsága jelentősen csökkent. Egy augusztusi Reuters/Ipsos-felmérés szerint az amerikaiak mindössze 31 százaléka támogatja az Irán elleni katonai fellépést – míg márciusban ez az arány még 37 százalék volt –, miközben a megkérdezettek 83 százaléka elhúzódó konfliktusra számít.

A háború az üzemanyagárakra is komoly hatást gyakorolt, ami a republikánusok számára különösen kényes téma a megélhetési költségek miatt aggódó választók körében. Az AAA adatai szerint a benzin ára nagyjából 40 százalékkal emelkedett egy év alatt, így a csütörtöki országos átlagár gallononként 4,36 dollár volt, szemben a háború februári kitörése előtti 2,98 dollárral.

A közvélemény-kutatások szerint a választókat leginkább a megélhetési költségek növekedése aggasztja.

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A politikai következmények a kampányban is megmutatkoznak, hiszen több republikánus jelölt igyekszik elhatárolódni Trumptól a szoros kongresszusi versenyekben, különösen az iráni háború megítélésében. A Reuters szeptemberi jelentése szerint a Fehér Házban hetek óta a választási naptár határozza meg az Irán-stratégiát: Trump tanácsadói arra törekedtek, hogy a félidős választásokig korlátozzák a konfliktust a republikánus veszteségek mérséklése érdekében,

a komolyabb csapások lehetőségét pedig a szavazás utánra halasztják.

Mindeközben az amerikai haderő tovább növeli jelenlétét a térségben. Az Associated Press korábbi beszámolója szerint mintegy 9000 tengerészt és tengerészgyalogost, valamint egy harmadik repülőgép-hordozót vezényelnek a Közel-Keletre, így október végére akár három amerikai hordozó is a régióban állomásozhat. Trump csütörtökön azt állította, hogy az éjszaka folyamán 22 millió hordó olaj haladt át a Hormuzi-szoroson, amelyből egyetlen hordó sem érintette Iránt – ezt az adatot azonban a Kpler mérései nem támasztják alá, mivel ők heti szinten napi 11,3 millió hordó kőolaj- és kőolajtermék-forgalmat regisztráltak a szorosban.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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