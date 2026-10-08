Egyre súlyosabb a háború: atomhatalom szállt be a harcokba - Támadásba lendültek a vadászgépek

A pakisztáni haderő egyelőre légi eszközökkel támadja az iszlamista húszik állásait, támogatva a szaúdi intervenciót, amely a jemeni kormányerők oldalán harcol.

A pakisztáni intervenciót nyíltan nem jelentették be, viszont egy iszlámábádi vezető anonim módon megerősítette a New York Times-nak, hogy a dél-ázsiai ország vadászbombázói tegnap a húszikat bombázták.

A lap arra is kitér, hogy

a pakisztáni haderő szárazföldi katonákat is küldött, akik Szaúd-Arábia védelmében segítenek,

főleg az olajipari létesítmények őrzésében vesznek részt.

A szárazföldi erők bevetése Jemen területén nem várható.

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