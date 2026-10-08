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Elfogadták az új választási törvényt, ravasz lépéssel betonozhatja be hatalmát Giorgia Meloni
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Elfogadták az új választási törvényt, ravasz lépéssel betonozhatja be hatalmát Giorgia Meloni

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Az olasz parlamenti csütörtökön elfogadta a Giorgia Meloni miniszterelnök által szorgalmazott választási reformot, amely szándéka szerint stabilabb kormányzást tesz lehetővé Olaszországban – írja a Reuters.

Az olasz választási rendszer korábban vegyes volt: a képviselők mintegy kétharmada listás módon, egyharmaduk egyéni választókerületekből került be az alsóházba. A mostani választási rendszer alapvetően arányos lesz, ugyanakkor

egy mandátumbónusz garantálja a parlamenti többséget minden olyan szövetség számára, amely a szavazatok több mint 42%-át megszerezte.

Az ellenzék szerint a reform Meloni hatalomban maradását szolgálja, míg a kormányfő azzal érvel, hogy a mandátumbónusz stabilabb kormányzatot tesz lehetővé Olaszországban, amely hírhedt arról, hogy a kormányok rendre nem tudják kitölteni ciklusaikat.

A csütörtöki titkos szavazáson 227 szavazatot kapott a választási reform 164 „nem” szavazat ellenében.

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Bár Meloni hárompárti jobboldali kormánya már a leghosszabb ideje hatalmon lévő kabinet a második világháború óta Olaszországban, egy új szélsőjobboldali párt, a Nemzeti Jövő elkezdte elszívni a szavazókat a koalíciós pártoktól. Az új választási törvény elfogadása ezért is lehetett sürgető Meloni számára, mert a mögötte álló hárompárti szövetség így könnyebben juthat majd abszolút többséghez a következő választásokon.

Az új törvény azt is előírja, hogy a választási szövetségeknek meg kell nevezniük miniszterelnök-jelöltjüket még a választások előtt. Ez nehéz helyzetbe hozza a baloldali ellenzéket, melynek két pártja, a jobbközép Demokrata Párt (PD), illetve a baloldali populista Öt Csillag Mozgalom az ellenzék vezető erejének szerepéért küzd egymással.

Címlapkép forrása: Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images

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