Elszabadult a háború: ballisztikus rakétákat lőttek ki a Közel-Kelet legerősebb államára

RSM Blog FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe

Bankmonitor Furcsa hiba a Revolutnál: magyarok ezrei kaphatták vissza a vásárlásaik árát Csütörtök reggel magyar Revolut-ügyfelek tömegesen tapasztalták, hogy korábbi kártyás vásárlásaik összege visszakerült a számlájukra. A jelenség több, egymástól független kereskedőné

Holdblog A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí

Grandio Blog Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.

Holdblog Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot

Pán Péter Stop Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny? A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen

Pán Péter Stop Főállás mellett a maratoni élvonalban A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő