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Elszabadult a háború: ballisztikus rakétákat lőttek ki a Közel-Kelet legerősebb államára
Globál

Elszabadult a háború: ballisztikus rakétákat lőttek ki a Közel-Kelet legerősebb államára

MTI
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Erős robbanásokat lehetett hallani csütörtök reggel Rijádból - derült ki az AFP francia hírügynökség szaúd-arábiai tudósításából.

Nem sokkal korábban a jemeni húszi lázadók azt közölték,

ballisztikus rakétával támadták a rijádi nemzetközi repülőteret.

Jahja Szárí, a lázadók egyik szóvivője az X-en azt közölte, a művelet nyomán fennakadás keletkezett a légikikötő forgalmában is.

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Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

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