Fokozódik a feszültség a tengeren: megtámadtak egy tartályhajót, megcsappant a forgalom a Hormuzi-szorosban

Több mint kéthavi mélypontra esett a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma, miután az elmúlt héten az amerikai–izraeli–iráni háború kirobbanása óta nem látott mértékben megszaporodtak a tartályhajók elleni támadások a stratégiai fontosságú vízi úton.

A Kpler elemzőcég adatai alapján kedden

mindössze hét nyersolajszállító hajó kelt át a szoroson, amire július 23-a óta nem volt példa.

A társaság elemzői kiemelték, hogy a szoroson átszállított nyersolaj mennyisége 27 százalékkal, napi 10,1 millió hordóra esett vissza az egy héttel korábbi háborús csúcshoz képest. Ez a volumen megegyezik a szeptemberi átlaggal, ám a háború előtti szintnek csupán a 74 százalékát teszi ki. A csökkenés döntő része az Ománi-öbölben végzett hajók közötti (STS) átrakodások visszaszorulására vezethető vissza.

Az Ománi-öböl partvidékéről és a Vörös-tengerről kiinduló export ugyanakkor napi 6,7 millió hordóra emelkedett, ami több mint a duplája a háború kirobbanása előtti volumennek. Ez nagyrészt ellensúlyozta a Hormuzi-szoros kieső forgalmát, így a közel-keleti nyersolaj teljes kivitele a háború előtti szinten tudott maradni.

Szerdára 10-re emelkedett a szoroson átkelő hajók száma, ám ez továbbra is jelentősen elmarad a vasárnap és hétfőn mért, napi húszat meghaladó értéktől. Az elmúlt két napban több hajó lépett be a szoros területére, mint ahány elhagyta azt. A közzétett adatok nem terjednek ki azokra a járművekre, amelyek kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel (AIS-jeladóval) közlekednek a térségben.

Tengeri biztonsági források szerint a tartályhajók elleni támadások heti száma az elmúlt héten érte el a csúcsot a háború február 28-i kirobbanása óta, miközben az öböl menti termelők növelték az exportot. A legutóbbi incidens során szerdán lövedékek találtak el egy tartályhajót a katari Madinat as-Samál várostól 51 tengeri mérföldre északra – az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Központjának (UKMTO) tájékoztatása szerint az eset személyi sérülésekkel járt.

A konfliktus előtt naponta átlagosan 125 nagy kereskedelmi hajó – többek között tartályhajók, gázszállítók, ömlesztettáru-szállítók és konténerszállítók – kelt át a szoroson, amelyek a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátás mintegy egyötödét biztosították.

Forrás: Reuters

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