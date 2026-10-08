Fotók: igazi katonai ritkaság került elő a föld alól, egyenesen a Monarchia korából származik a páncéltörő gránát

Az Osztrák-Magyar Monarchia korából származó páncéltörő gránát került elő Székesfehérváron – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a 66 milliméteres páncéltörő gránát a Zrínyi utcában került elő, egy építkezésen.

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrede fotókat is közzétett a megtalált gránátról.

A katonai tűzszerészek elszállítják az eszközt és megsemmisítik.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére az utcát mintegy 150 méter hosszban lezárta és kiürítette a területet, a lezárás az építkezésen dolgozó mintegy száz munkást érintette.

A korlátozást már feloldották.

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