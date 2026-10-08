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Gyorsan eszkalálódik a helyzet: újabb ország léphet be a Közel-Keleten tomboló háborúba
Globál

Gyorsan eszkalálódik a helyzet: újabb ország léphet be a Közel-Keleten tomboló háborúba

Portfolio
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Szíria vezetése mérlegeli, hogy katonai segítséget nyújt szövetségesének, Szaúd-Arábiának - Damaszkusz a Reuters forrásai szerint még a nyílt katonai intervenciót, a húszik elleni harcokba való közvetlen belépést is fontolgatja.

Damaszkusz mérlegeli azt is, hogy

fegyvereket küldene Szaúd-Arábiának és azt is, hogy katonákat küldene a húszik elleni háborúba.

Egy amerikai tisztviselő szerint Rijád kifejezetten kérte a szíriai csapatok bevetését, ezt ugyanakkor Ahmad Zaidán, a szíriai elnök szóvivője tagadta.

A szíriai külügyminisztérium egy diplomata útján közölte, hogy az ország szilárdan kiáll Szaúd-Arábia mellett, ám a kormány elsődlegesen a polgárháborút követő újjáépítésre összpontosít. A tárca hozzátette, hogy bármilyen katonai együttműködés kizárólag hivatalos csatornákon és a kétoldalú megállapodások keretében valósulhat meg.

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Egy esetleges szíriai szerepvállalás ugyanakkor komoly belpolitikai és regionális kockázatokat rejt. A korábbi felkelő milíciákból szerveződő új szíriai hadsereg számos szunnita iszlamista csoportot foglal magában, és az ország még a kisebbségekkel – köztük az Aszad-családhoz kötődő alavitákkal – fennálló feszültségek kezelésével küzd. A húszik a síita iszlám egyik ágának követői, így a velük vívott harc vallási felhangokat kaphat, ezt pedig a szíriai vezetés és nyugati partnerei egyaránt el akarják kerülni. Hasonló megfontolásból utasított el Damaszkusz korábban egy amerikai felkérést a libanoni Hezbollah elleni fellépésre is.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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