Gyorsan eszkalálódik a helyzet: újabb ország léphet be a Közel-Keleten tomboló háborúba

Szíria vezetése mérlegeli, hogy katonai segítséget nyújt szövetségesének, Szaúd-Arábiának - Damaszkusz a Reuters forrásai szerint még a nyílt katonai intervenciót, a húszik elleni harcokba való közvetlen belépést is fontolgatja.

Damaszkusz mérlegeli azt is, hogy

fegyvereket küldene Szaúd-Arábiának és azt is, hogy katonákat küldene a húszik elleni háborúba.

Egy amerikai tisztviselő szerint Rijád kifejezetten kérte a szíriai csapatok bevetését, ezt ugyanakkor Ahmad Zaidán, a szíriai elnök szóvivője tagadta.

A szíriai külügyminisztérium egy diplomata útján közölte, hogy az ország szilárdan kiáll Szaúd-Arábia mellett, ám a kormány elsődlegesen a polgárháborút követő újjáépítésre összpontosít. A tárca hozzátette, hogy bármilyen katonai együttműködés kizárólag hivatalos csatornákon és a kétoldalú megállapodások keretében valósulhat meg.

Egy esetleges szíriai szerepvállalás ugyanakkor komoly belpolitikai és regionális kockázatokat rejt. A korábbi felkelő milíciákból szerveződő új szíriai hadsereg számos szunnita iszlamista csoportot foglal magában, és az ország még a kisebbségekkel – köztük az Aszad-családhoz kötődő alavitákkal – fennálló feszültségek kezelésével küzd. A húszik a síita iszlám egyik ágának követői, így a velük vívott harc vallási felhangokat kaphat, ezt pedig a szíriai vezetés és nyugati partnerei egyaránt el akarják kerülni. Hasonló megfontolásból utasított el Damaszkusz korábban egy amerikai felkérést a libanoni Hezbollah elleni fellépésre is.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images