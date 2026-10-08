Hatalmas csapás érte az orosz techóriást: drónok találták el a Yandex legfontosabb központját

Az OSINT-csoportok – köztük az Exilenova+ és az ASTRA – azonosították a célpontot. A csapás a Yandex DC Sasovo létesítményt érte, amelyet maga a vállalat is a legnagyobb adatközpontjaként tart számon. A létesítmény a Yandex lakossági szolgáltatásait és felhőinfrastruktúráját szolgálja ki.

Ukrainian attack drones hit Russia's Sasta machine-tool plant tonight, colocated with a major datacenter belonging to the Russian internet giant Yandex. Multiple explosions and a large fire were reported at the complex in Ryazan Oblast. https://t.co/kPZwmd0IDq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2026

A Yandex Cloud incidensről és tápellátási problémákról számolt be a régióban. A vállalat közlése szerint a fennakadások hajnali 1:31-kor kezdődtek, és mintegy negyven perccel később sem sikerült stabilizálni a helyzetet. A cég arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy a kimaradás a felhőhálózat más részeire is átterjedhet, ezért azt javasolta, hogy egyes szolgáltatásaikat ideiglenesen helyezzék át más infrastruktúrára. A nyilvános szolgáltatáskimaradást figyelő monitorok ugyanakkor nem mutattak kiterjedt leállást a Yandex lakossági szolgáltatásaiban.

Az adatközpont a Szaszta szerszámgépgyár területén található, amely fémforgácsoló és nagy pontosságú CNC-megmunkálógépeket gyárt az orosz ipar, többek között a hadiipar, a repülőgépipar, valamint az olaj- és gázszektor számára. Az üzemet 2024 óta brit szankciók sújtják az orosz védelmi szektorban betöltött szerepe miatt.

Egyelőre nem világos, hogy a dróncsapás célpontja az adatközpont, a szerszámgépgyár vagy mindkettő volt-e.

A Yandex elismerte az infrastrukturális incidenst és az áramellátási gondokat, de azok okáról nem nyilatkozott, és a dróncsapásról szóló beszámolókra sem reagált. A rjazanyi területi hatóságok és az ukrán hadsereg sem erősítették meg hivatalosan a támadás tényét.

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