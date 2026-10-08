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Hiába titkolták, kiszivárgott: kiderült, mi vezetett a halálos légikatasztrófához
Globál

Hiába titkolták, kiszivárgott: kiderült, mi vezetett a halálos légikatasztrófához

Portfolio
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Az amerikai hadsereg belső vizsgálati jelentése szerint több rendszerszintű hiba vezetett ahhoz, hogy 2025 januárjában az American Airlines egyik regionális járata és egy Black Hawk katonai helikopter összeütközött a washingtoni Reagan National repülőtér közelében.

A Reuters által megtekintett, korábban nyilvánosságra nem hozott jelentést májusban zárták le. A vizsgálat megállapítása szerint a baleset fő kiváltó oka az volt, hogy

két megszakadt rádióadás miatt a helikopter személyzete nem kapta meg a légiforgalmi irányítástól érkező kritikus információkat.

A jelentés emellett számos egyéb problémát is feltárt, így műszaki hibákat azonosítottak magán a Black Hawkon, továbbá megállapították, hogy a helikopterszemélyzetek körében rendszerszintű hiányosságnak számított a féléves minimális repülési óraszám teljesítésének elmulasztása.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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