Hírszerzési figyelmeztetés: Európában lévő célpontok ellen tervezett támadást Irán

A lap kutatásai szerint

a Ramsteinban, illetve a Spangdahlem in der Eifelben lévő amerikai katonai bázisok lehettek az iráni hírszerzés céljai.

Nyugati hírszerzők szerint az izraeli hírszerzés tájékoztatta a fenyegetésről amerikai és német partnereit.

A spangdahlemi bázist többek között amerikai F-16-os vadászgépek állomásoztatására használják, és hónapok óta fontos logisztikai bázisként szolgál azoknak a katonai repülőgépeknek, amelyeket az Egyesült Államok az Irán elleni háborúban vet be.

A ramsteini bázis az amerikai haderő áru-, csapat- és légi forgalmának fő csomópontjaként működik az Egyesült Államok és a Közel-Kelet között.

A két bázis azért kerülhetett az iráni szolgálatok célkeresztjébe, mert az Egyesült Államok közvetlenül használja őket a perzsa állam elleni műveleteihez.

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