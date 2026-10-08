Hírszerzési jelentés: soha nem látott akciót hajtottak végre Ukrajnában

A brit hírszerzés legutóbbi jelentésében (már nem adnak ki napi rendszerességgel) két drón tengeri összecsapásával foglalkozott.

Az esemény még szeptember 12-én történt, amikor ukrán katonák megsemmisítettek egy személyzet nélküli tengeri járművet, egy USV-t a Fekete-tengeren. Ehhez ráadásul egy Szargan-3000-es tengeri drónt használtak, amelyre távvezérlésű lőfegyvert szereltek.

Szinte bizonyos, hogy ez volt az első alkalom, amikor egy orosz és egy ukrán tengeri drón közvetlenül harcba bocsátkozott egymással

– jelentette ki a brit hírszerzés.

A jelentés hozzátette, hogy az orosz drón vélhetően semmilyen elhárítóképességgel nem rendelkezett. A rövid papír azt is hangsúlyozza, hogy Ukrajna ezzel szemben már 2024 óta igyekszik ötvözni a különféle fegyverrendszereket tengeri drónflottáján. Egyes UGV-k például levegő-levegő rakétákkal rendelkeznek (amellyel már sikeresen lelőttek egy Szu-30-as vadászgépet és egy katonai helikoptert is).

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio