Idegen katonák tűntek fel a polgárháború sújtotta országban – Egy egész térség lángba borulhat

Két helyi lakos úgy nyilatkozott, hogy szerda reggel két, eritreai katonákkal teli teherautó haladt át a tigréi városon, amely mintegy 25 kilométerre délre fekszik az eritreai határtól. A katonákat az eritreai hadseregre jellemző, törtfehér terepszínű egyenruhájukról azonosították. Egy harmadik, jelenleg nem a városban tartózkodó lakos a családtagjai beszámolóira hivatkozva erősítette meg a katonák jelenlétét. A Reuters független forrásból nem tudta ellenőrizni az értesüléseket.

Jemáne Gebremeszkel eritreai tájékoztatási miniszter tagadta, hogy eritreai erők tartózkodnának Etiópiában. Állítása szerint a szemtanúk beszámolói egy etiópiai narratíva részét képezik, amellyel Addisz-Abeba a kisebb szomszédja elleni agressziót próbálja igazolni. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Etiópia önvédelemként próbálja beállítani háborús terveit, miközben különféle koholt vádakat hoz fel Eritrea ellen.

Etiópia azzal vádolja Eritreát, hogy támogatást nyújt annak a lázadó szövetségnek, amely szeptember 23. óta harcol a szövetségi kormány csapatai ellen Tigré, Amhara és Afar tartományokban.

Afar tartomány vezetője a múlt héten kijelentette, hogy eritreai katonák közvetlenül is harcolnak a régiójában. Az etióp vádak visszautasítása Aszmara részéről végül a diplomáciai kapcsolatok megszakításához vezetett.

A konfliktus hátterében egyebek mellett az áll, hogy

Abij Ahmed etióp miniszterelnök több mint három éve rendszeresen hangsúlyozza a tengeri kijárat stratégiai fontosságát a tengerparttal nem rendelkező ország számára, amit Eritrea nyílt fenyegetésként értelmez.

Etiópia emellett Egyiptomot és Szudánt is azzal vádolta meg, hogy az ellenzéki szövetséget támogatják, ám mindkét állam tagadta a vádakat.

Eritrea – amely korábban etióp tartomány volt – 1993-ban nyerte el függetlenségét, majd a két állam 1998 és 2000 között véres határháborút vívott egymással. A két ország 2018-ban kötött békét egymással, amiért Abij Ahmed 2020-ban béke-Nobel-díjat is kapott.

A 2020-2022-es polgárháborúban Eritrea még az etióp kormányerők mellett állt a Tigréi Népi Felszabadítása Front (TPLF) lázadóival szemben, akik jelenleg is a felkelők magvát képezik.

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