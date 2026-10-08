Ilyen még nem történt Iránban, mióta elkezdődött a háború - Nagy bejelentést tett Teherán

Az iráni háború kitörése óta először külföldi polgári légitársaság repülőgépe landolt Teheránban - jelentette be az iráni állami média.

Az iráni állami televízió felvételt közölt arról, ahogy az Iraqi Airways gépe az iraki Nadzsafból – a síita muszlimok szent városából – megérkezett Teheránba. A járat oda-vissza útvonalon közlekedett, és helyi idő szerint reggel 6:50-kor (közép-európai idő szerint 5:20-kor) szállt le a Homeini Imám Nemzetközi Repülőtéren.

Az iraki közlekedési minisztérium korábban bejelentette, hogy

az Egyesült Államok mentesítette az Iraqi Airwayst az iráni járatokra vonatkozó tilalom alól.

A szankciós mentesség kifejezetten az Irán és Nadzsaf között utazó zarándokokat érinti.

Az iraki kormány arról is beszámolt, hogy olyan megállapodást kötött Washingtonnal, amely egyes iráni légitársaságok számára is lehetővé teszi napi járatok üzemeltetését Nadzsaf és Irán között. A város a síita iszlám egyik legjelentősebb szentélyének ad otthont.

Az Egyesült Államok az előző hónapban szankciókat helyezett ki Irán légi közlekedési vállalataival szemben, és szigorú fellépést helyezett kilátásba az azt segítő vállalatok ellen. Korábban az iráni repülőgépek a légtérben lévő harcok miatt nem repültek.

Címlapkép forrása: Wathiq Khuzaie/Getty Images