Ilyen nincs: Moszkva szépen kéri Hollandiát, adják ki az ICC elnökét, mert letartóztatnák

Az Orosz Legfőbb Ügyészség a holland igazságügyi minisztériumnak és több más állam hatóságainak is megküldte a kérelmet a nemzetközi bíróság kilenc képviselőjének elfogása és kiadatása céljából. Az érintettek között szerepel Piotr Hofmański, az ICC elnöke, Luz del Carmen Ibáñez Carranza első alelnök, valamint Karim Khan főügyész. Rajtuk kívül hat bíró – Akane Tomoko, Reine Alapini-Gansou, Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Bertram Schmitt, Rosario Salvatore Aitala és Haykel Ben Mahfoud – ellen is körözést adtak ki.

A Moszkvai Városi Bíróság 2025 decemberében távollétükben bűnösnek találta mind a kilenc személyt az orosz büntető törvénykönyv több cikkelyének megsértésében.

A vádak között szerepelt tudottan ártatlan személy büntetőjogi felelősségre vonása, jogellenes fogvatartás, valamint nemzetközi védelmet élvező személyek és intézmények elleni támadás.

Az elítéltekre 3,5 és 15 év közötti szabadságvesztést szabtak ki.

Az eljárás előzménye, hogy az ICC 2023-ban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen az ukrajnai háborúval összefüggésben, ukrán gyermekek jogellenes deportálásának vádjával. Oroszország – amely nem részese a bíróságot létrehozó Római Statútumnak, és nem ismeri el az ICC joghatóságát – az elfogatóparancsra válaszul indított büntetőeljárást a testület tisztségviselői ellen.

A kiadatási kérelem teljesítésének esélye gyakorlatilag nulla, mivel Hollandia – ahol az ICC székhelye is található – nem működik együtt Oroszországgal az ilyen ügyekben, emellett maga is a Római Statútum részes állama.

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