Izraeli vezető: „nincs olyan, hogy palesztin nép” – Mondta, majd széttépte az oslói egyezményt

Nincs olyan, hogy palesztin nép. Ez egy hazugság. Nincs olyan, hogy palesztin állam. Ennek az egész ötlenek a célja Izrael állam megsemmisítése”

– mondta az izraeli politikus egy nemzetközi terrorellenes konferencián.

Nem fogunk tárgyalni az otthonunkról. Soha, soha nem lesz itt semmilyen palesztin állam!”

– mondta, majd széttépte az oslói egyezmény egy másolatát. Az 1993-as oslói egyezmény egy izraeli-palesztin békeszerződés, amely meghatározza a palesztin területek önrendelkezését és hosszabb távon egy izraeli-palesztin kétállami megoldás létrehozását írja elő.

Júdeából, Szamáriából érkezhet a következő október 7! 20-szor annyi ember meghalhat, mint 2023-ban!”

– mondta Winter, majd a palesztin hatóság lefegyverzésére szólított fel. Júdea és Szamária a mai Ciszjordánia területe.

Az Izrael Népe egy jobboldali, zionista, konzervatív entitásként jellemzett párt, melyet Ofer Winter nyugalmazott izraeli dandártábornok vezet. A pártot frissen hozták létre, idén augusztus végén, készülve az október 27-én esedékes választásokon való debütre. A párt a jelenlegi pollok alapján még nem jutna be a Knesszetbe, de érdemes megjegyezni, hogy alig 43 napja léteznek és már 3% körül mérik őket.

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