A Transition Security Project elemzése rámutat, hogy

az európai NATO-tagállamok közül a brit hadsereg fordítja a legtöbb erőforrást a tengerentúli jelenlétre,

még úgy is, hogy Franciaországnak több katonája állomásozik külföldön.

Az éves védelmi büdzsé közel negyedét, mintegy 14 milliárd fontot költenek az öt kontinensre kiterjedő katonai kötelezettségekre. Ebből nagyjából 2,8 milliárd fontot tesz ki az Európán kívüli erőkivetítés, beleértve a stratégiai fontosságú ciprusi, kenyai és ománi támaszpontok fenntartását. A szerzők szerint a tényleges összeg valószínűleg ennél magasabb lehet.

Az agytröszt jelentése mindezt egy "romboló, elavult külpolitika" tüneteként értékeli, amely álláspontjuk szerint számos esetben sem az Egyesült Királyságot, sem a világot nem tette biztonságosabbá. 2001 óta a britek mai értéken számolva több mint 51 milliárd fontot fordítottak iraki, afganisztáni, líbiai és egyéb katonai beavatkozásokra.

A londoni kormány 2035-re a GDP 3,5 százalékára kívánja emelni a védelmi kiadásokat, ami nominálisan a jelenlegi 70 milliárd fontos költségvetés megduplázását, 151 milliárd fontra növelését jelentené.

A még Keir Starmer miniszterelnöksége alatt, júliusban bemutatott védelmi beruházási terv a kutatók szerint nem változtat érdemben a tengerentúli fókuszon, és továbbra is fenntartja a más kontinensekre kiterjedő kötelezettségvállalásokat. A katonai beszerzési rendszer széles körű pazarlásával összeadva ez komoly kérdéseket vet fel a dokumentum szerint.

A kutatóintézet – amelyet a Common Wealth nevű, Andy Burnham miniszterelnökhöz közel álló agytröszt alapított – azt javasolja, hogy

a költségvetés megemelése előtt a kormány vizsgálja felül katonai doktrínáját, és a globális erőkivetítés helyett a hazai védelemre helyezze a hangsúlyt.

Kevin Cashman, a jelentés egyik szerzője úgy fogalmazott, hogy Nagy-Britanniának nem szabadna még több pénzt öntenie abba a "felfújt" katonai szektorba, amely az Egyesült Államokhoz való igazodásra épül, miközben "Washington világszerte háborúkat indít, amelyek drágítják a rezsiszámláinkat".

A védelmi tárcán belül is tisztában vannak azzal, hogy egy önkényesen meghatározott költési szint erőltetése fokozhatja a pazarlást. A brit védelmi minisztérium szándékai szerint a kiadások növelésénél a konkrét szükségletekre kell összpontosítani, elsősorban arra, hogy az Egyesült Királyság felkészüljön egy esetleges európai konfliktusra.

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