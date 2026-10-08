Kiadták a figyelmeztetést: 75 éve nem látott erősségű El Niño előtt állunk, és ez nem sok jót jelent

A szervezet havi rendszerességgel megjelenő globális éghajlati előrejelzése szerint az El Niño a bolygó nagy részén

az átlagosnál magasabb hőmérsékletet és módosuló csapadékmintázatokat eredményez, ezáltal növelve az aszályok és az árvizek kockázatát a különböző régiókban.

A prognózis 13 vezető nemzeti és nemzetközi meteorológiai központ egybehangzó becslésén alapul.

A WMO adatai alapján a Csendes-óceán középső és keleti trópusi térségében a felszíni vízhőmérséklet-anomália júniusban 1,6 °C-kal, augusztusban pedig már 2,5 °C-kal haladta meg a normál értéket. Az október és december közötti időszakra a hőmérsékleti eltérés elérheti a 3,7 °C-ot is, ami a mérések kezdete óta a legmagasabb érték lenne – messze felülmúlva a 2015–2016-os El Niño idején regisztrált 2,6 °C-os rekordot.

Az El Niño szilárdan kialakult és gyorsan erősödik

– jelentette ki Celeste Saulo, a WMO főtitkára. Hozzátette, hogy a jelenség csaknem 100 százalékos valószínűséggel 2027 februárjáig fennmarad. Saulo kiemelte, hogy az El Niño nem ad új hőt a bolygónak, hanem az óceánban tárolt energiát szabadítja fel – csakhogy az az óceáni víztömeg, amelyből merít, melegebb, mint valaha.

A legutóbbi El Niño-epizód jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 2023 a valaha mért második legmelegebb, 2024 pedig a legmelegebb év lett a mérések kezdete óta, mintegy 1,55 °C-kal meghaladva az iparosodás előtti átlagot.

Bár az El Niño jellemzően november és február között éri el a csúcspontját, a globális hőmérsékletre gyakorolt hatása általában néhány hónapos eltolódással jelentkezik.

A jelenlegi El Niño egyes térségekben már most súlyos következményekkel jár, Közép-Amerikában például a rendkívüli aszály miatt pusztul az állatállomány, és a mezőgazdasági termésben is jelentős károk keletkeztek.

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